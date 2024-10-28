及早診斷輕度認知障礙 延緩退化

研究指出，70歲以上人士，每10人便有一人患阿茲海默症，85歲以上更多達每3人就有一名患者。這些患者早於5至10年前或已經出現輕度認知障礙的情況，如果可以及早診斷並作出適當治療，或能夠大大延緩疾病的發展。 腦神經科專科醫生朱炎培表示，輕度認知障礙是指，包括記憶、思考及判斷等的認知能力，下降的速度超出了相同年紀及教育程度人士的標準，而又未屬於認知障礙症，可說是中途的階段。「雖然對生活影響不大，但主觀和客觀上都已出現差異。」

類澱粉蛋白沉積 一般來說，輕度認知障礙患者在不同認知的層面都可能受影響，包括最常見的記憶力，如約了朋友都會忘記；又或影響語言能力、判斷力、思考能力，以至視覺等感官功能，朱炎培舉例，將地氈誤認為一個洞也時常發生。「視乎輕度認知障礙形成的原因，未必一定會進展至早期認知障礙症，但如果是記憶力出現問題的患者，就會較大可能演變成阿茲海默症。」 這些患者很多時由於腦部出現了一些不正常的類澱粉蛋白，當這些蛋白逐漸增多、沉積，就會破壞腦部神經細胞，導致傳遞訊息出現錯誤；當破壞愈來愈多，就會出現症狀，由蛋白沉積到出現症狀，需時可能長達10至20年。

全面評估助找原因 朱炎培強調，並非所有輕度認知障礙患者都是因為類澱粉蛋白沉積，「可能他們只是那段時間睡眠很差、情緒受困擾、新陳代謝出現問題，才出現類似徵狀。因此需要一個全面的評估，找出一些高風險、很可能變成阿茲海默症的患者，及早作出治療，延緩病情。」 一個全面的評估包括過往病歷評估、認知能力測試等，以斷定是否輕度認知障礙，並找出原因。朱炎培續指，「如果只是睡眠差、情緒困擾而令他集中力減低，嘗試調整生活或會好轉；如有懷疑的話，可進一步抽血化驗是缺維他命B12、甲狀腺問題、三高，還是真的有阿茲海默症的生物標記；再配合磁力共振或正電子電腦掃描等影像檢查以助確診。」 減慢退化27% 如屬類澱粉蛋白沉積引致的輕度認知障礙，或早期認知障礙症，現時有靜脈注射藥物可以幫助清除類澱粉蛋白，減少腦部細胞受損，達到延緩病情的效果。朱炎培解釋，「藥物每兩星期注射一次，大概經過一年半的治療，可以減慢退化達27%。惟要留意藥物不適合病情已屆中晚期的阿茲海默症患者，因為即使清除了蛋白，被破壞的腦神經細胞並不能回復。而患者用藥時，醫生亦要監察和評估腦部有否出現水腫或出血等副作用。」 認知障礙症是一個複雜的腦部變化過程，醫學界現時知道了當中一些原因，但並未完全了解。朱炎培期望日後會陸續出現更多治療方法，有朝一日可以根治認知障礙症。