口乾易爆拆恐免疫力大降 醫生勸小心5大警號

口乾可能是免疫力下降的跡象？有醫生指出，如果出現嘴巴乾或唇角破等症狀，有可能與缺水和「熱氣」無關，而是免疫系統失調所致。醫生指出，有5大方法，有助重新建立健康防線，改善免疫力。

口乾易爆拆恐因免疫力大降

遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，口乾刷牙流血可能是身體免疫發出的第一個警號。根據2025年發表在《Frontiers in Immunology》的研究，唾液腺裡的巨噬細胞(macrophage)不僅在身體受到攻擊時才會活躍，它們平時也在協助修復和保養，甚至可以預防免疫系統的失調。

女性特別容易口乾？

張醫生舉例說明，女性特別容易口乾，原因是與乾燥症有關。乾燥症(Sjögren's disease)九成發生在女性，多數在更年期後發作。這不僅是荷爾蒙下降的問題，而是唾液腺的免疫平衡出了狀況。

所以，唾液腺中有兩種巨噬細胞，分別是穩定的「守護型」和反應迅速的「哨兵型」，特徵如下：

守護型：長壽又穩定，會自己複製自己，維持組織的平衡。

哨兵型：壽命短、隨時待命，主要負責應急反應。

而男性的唾液腺多以守護型為主，而女性的則依賴哨兵型，這使得女性的免疫系統在年齡增長後更容易受到刺激而出現過度炎症。

小心5大警號

張醫生指，當面臨壓力和睡眠不足時，副交感神經功能會下降，唾液腺中的巨噬細胞會進入「不想動」的狀態，無法分泌有助於修復的因子。這可能導致以下症狀出現：