口乾易爆拆恐免疫力大降 醫生勸小心5大警號

口乾可能是免疫力下降的跡象？有醫生指出，如果出現嘴巴乾或唇角破等症狀，有可能與缺水和「熱氣」無關，而是免疫系統失調所致。醫生指出，有5大方法，有助重新建立健康防線，改善免疫力。
口乾易爆拆恐因免疫力大降
遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，口乾刷牙流血可能是身體免疫發出的第一個警號。根據2025年發表在《Frontiers in Immunology》的研究，唾液腺裡的巨噬細胞(macrophage)不僅在身體受到攻擊時才會活躍，它們平時也在協助修復和保養，甚至可以預防免疫系統的失調。
女性特別容易口乾？
張醫生舉例說明，女性特別容易口乾，原因是與乾燥症有關。乾燥症(Sjögren's disease)九成發生在女性，多數在更年期後發作。這不僅是荷爾蒙下降的問題，而是唾液腺的免疫平衡出了狀況。
所以，唾液腺中有兩種巨噬細胞，分別是穩定的「守護型」和反應迅速的「哨兵型」，特徵如下：
- 守護型：長壽又穩定，會自己複製自己，維持組織的平衡。
- 哨兵型：壽命短、隨時待命，主要負責應急反應。
而男性的唾液腺多以守護型為主，而女性的則依賴哨兵型，這使得女性的免疫系統在年齡增長後更容易受到刺激而出現過度炎症。
小心5大警號
張醫生指，當面臨壓力和睡眠不足時，副交感神經功能會下降，唾液腺中的巨噬細胞會進入「不想動」的狀態，無法分泌有助於修復的因子。這可能導致以下症狀出現：
- 口乾
- 唇角破裂
- 舌頭麻木
- 味覺變怪
- 刷牙時牙齦流血
5招重建健康防線
張醫生指，以上症狀反映出整體的修復能力在下降。
不過，如果想避免出現以上情況，他根據最新研究，綜合出以下5個生活上的建議，有助工作的免疫細胞，重建身體的生態平衡。
1. 觀察口腔健康：
- 如果常有口乾、嘴角破裂、舌頭發麻或口臭問題，可能是唾液腺裡的巨噬細胞開始失去功能的表現，應檢視生活作息與壓力來源。
2. 刺激唾液分泌的好習慣：
- 可通過咀嚼無糖口香糖、吃檸檬水、溫水漱口或按摩腮腺來促進唾液分泌，活化當地免疫細胞的循環。
3. 確保充足的睡眠：
- 每天至少要有7小時的深層睡眠，特別是在晚上10點至凌晨2點是最佳的修復時間。
- 睡前應關手機、避免咖啡因，並提早一小時進入「安靜模式」，使免疫系統有機會進行修復。
4. 女性的營養補充：
- 特別留意維他命E、魚油和薑黃等抗氧化劑的攝取，以幫助維持巨噬細胞的健康，減少不必要的發炎與纖維化風險。
5. 檢查所服藥物：
- 某些抗抑鬱藥物、降壓藥和抗組織胺可能影響唾液分泌，，進而讓口腔環境失衡，建議與醫師討論替代方案。
張醫生指，從唾液的健康可以反映了我們的免疫狀況，維持唾液腺的健康是身體自我修復的重要基礎。健康並非只有「免疫愈強愈好」，而是，適當的調控和修復能力才是關鍵。