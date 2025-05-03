口腔癌放射線治療後極度口乾難嚥 中醫針灸助癌友重獲飲食之樂

60歲蔡先生因口腔癌曾接受左臉腫瘤廣泛性切除與淋巴清除術，並經完整的放射與化學治療，但在放射治療中段開始出現口乾舌燥，治療結束後症狀仍無緩解，口中感無唾液，也感到乾燥致無法吞嚥，夜眠時因口乾而需頻繁起身喝水，卻又導致頻尿，嚴重影響睡眠及生活品質。此症狀持續3個月皆無改善，加上放射治療與術後的頸部僵硬更令其十分困擾，因此到奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉的門診就醫。

口腔癌放射線治療易併發口乾 非致命但嚴重影響生活品質 許晉嘉醫師說明，放射治療除了殺死癌細胞外，也常常造成局部正常組織的損傷。口腔癌放射線照射後最常見症狀為口腔黏膜炎，幾乎所有病人都會發生，隨著劑量累積，後續出現且常讓病人困擾不已的就是「口乾(Xerostomia)」，約出現在八成以上的頭頸癌放射治療病人身上，出現時間常在療程中段時開始而逐漸加重。口乾的原因多因放射線破壞口腔黏膜以及唾液腺，導致口水分泌量減少，常伴隨出現口破、黏痰、半夜頻繁因口乾起身、味覺改變、照射部位肌肉繃緊不適，甚至吞嚥困難之情形。 許晉嘉醫師提到，口乾除非合併嚴重口內潰瘍以及感染，否則並非致命性疾病，但許多病人仍為此所苦。目前最常使用的治療方式多為支援治療，包含使用漱口水、嚼口香糖、並小量頻繁飲水等，部分病人會使用促進唾液腺分泌的口服藥物，但仍有許多病人症狀無緩解或緩解有限，進而嚴重影響生活品質。

因應不同癌別與治療劑量 中醫個人化處方助減緩口乾症狀 現代中醫認為放射線治療屬於急性火毒，在短期容易造成局部津液不足的「陰虛」與「燥」，隨著照射劑量的累積與局部受損，「瘀」則逐漸產生，久瘀形成後產生局部氣血循環障礙，常衍伸出「氣血虛、陽虛」等病態。由於每個人所接受之放射治療強度、是否合併化學治療、生活習慣、體質等皆有差異，無法以完全相同之處方或者針法處理，須由「望、聞、問、切」判斷病人證型，且找出最適合的個人化處方，藉此改善病人的症狀。

中醫輔助治療 助癌友重拾食慾與活力 蔡先生經鑑別診斷，屬於血瘀合併氣虛與心陽不足，經過一周中藥合併針灸治療，隔周覆診口乾舌燥有明顯緩解，再經兩周治療，蔡先生表示口中逐漸產生口水，胃口也逐漸變好，同時，因先前化學治療而產生的手腳無力、痠脹、麻木感，以及頸部的僵硬感也都在中藥合併針灸後得到緩解。 許晉嘉醫師表示，現代中醫強調「西醫抗癌、中醫解除副作用」的中西醫合作模式，藉由中醫治療解除現代醫學抗癌治療的不適反應，讓病人整個治療過程能夠更加順利、不舒服的反應減輕、也讓整體生活品質與預後提升。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】