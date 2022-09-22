口腔癌「食」穿下巴！中年男口罩遮面確診已第四期

因為疫情期間，人人都戴著口罩遮住口鼻，吃檳榔或吸煙族群也降低口腔癌篩檢意願；一旦發生口腔癌，口腔內的異味、腫瘤出血、頸部轉移或吞嚥困難，也常常被口罩所掩蓋掉，即使同住家人也沒有發現，導致病情到了最嚴重的第四期才來就醫。

51歲新竹周姓男性，今年初開始有舌頭潰瘍，久未痊愈。但因擔心新冠肺炎的疫情，不敢到醫院或診所求診，舌頭潰瘍不停地擴大，又因為疫情期間，大多時間都戴著口罩，家人也沒發現他的異樣；直到今年8月，腫瘤蝕穿皮膚及下巴骨頭，就診才驚覺已經口腔癌第四期。

確診新冠增難度 手術切除與重建並行

台灣耳鼻喉暨頭頸外科醫學會理事長，亦是彰基醫學中心院長陳穆寬表示，當時為病人安排相關檢查(磁力共振、正電子電腦掃描、胃鏡、肝膽超聲波)，並以最快的安排病人入院手術治療。但患者入院前新冠肺炎PCR檢測，竟發現呈陽性反應，所幸手術團隊在病人解除隔離後，立即安排進行手術。

陳穆寬說明，手術切除全部舌頭和下巴，以及雙側頸部淋巴廓清手術，並同時施行顯微皮瓣重建手術，不讓病人再次延遲治療。他也特別提到，感染新冠肺炎後的致死率，在青壯年病人身上大約萬分之五左右，但部分民眾因為害怕疫情而延誤就醫、延遲手術，恐會增加死亡率。