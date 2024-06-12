口臭真的只是熱氣？口吐「不芬芳」應睇邊一科？

口罩令解除後，大多數人都恢復一般日常生活，但沒有口罩遮擋，口吐不芬芳恐怕很難給人好印象。臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫生顏瑞瑩表示，口氣不好或口臭，八至九成以上源頭為口腔與鼻腔，可先找牙科醫生著手，依症狀進行有效轉介。

造成異味的口腔疾病！ 顏瑞瑩醫生表示口腔疾病中，容易造成口臭的疾病有齲齒和牙周病。齲齒窩洞、牙縫、不適合的假牙，都容易囤積食物殘渣，經細菌分解後會有異味釋出，造成口臭。另外，牙周病會造成牙齦發炎、流血、牙縫變大、牙齦退縮造成牙根敏感，而牙結石堆積會成為致病菌繁殖的溫床且分泌毒素，引起牙周組織發炎反應。除了造成口臭之外，會更進一步造成骨頭破壞，嚴重的話會導致掉牙。

胃酸倒流也會口臭？ 胃酸與消化過食物的味道，就可能因為胃酸倒流傳達至口腔，不但會有酸味傳出，牙齒長期與胃酸接觸，也會對牙齒構造產生腐蝕，造成傷害。另外，飯後或胃酸溢出，比較不適合馬上刷牙。顏瑞瑩醫生表示，此時的齒質特別脆弱，可用清水或小蘇打水漱口，待酸性中和後，再做清潔工作。

扁桃腺結石味道很重 在鼻腔中，比較常碰到是扁桃腺結石的患者，異味很重，時有時無，有時候結石會掉落至口腔或吞入，這個問題須轉至耳鼻喉科。