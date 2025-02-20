可以不靠安眠藥進睡？營養師教吃16種助眠食物

港人失眠問題非常普遍，曾經有中大研究指出，每10名市民，便有6.8名有失眠的問題。有營養師指出，如果晚上想安眠又有良好的睡眠質素，不一定要依賴安眠藥。營養師指出透過16種食物也可促進睡意。
營養師教吃16種助眠食物
營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，許多人面臨睡眠困擾，半夜翻來翻去，甚至到3、4點還睡不著，床頭櫃上總是擺著至少三種安眠藥。還有一些人則是斷斷續續的睡，夢多得讓人疲憊不堪，結果早上起床卻感到精疲力竭。
當長期睡不飽，身體疲倦，會增加胰島素阻抗，讓心情也變得難以愉快。如果想改善這種情況，可以透過色胺酸，色胺酸能參與血清素和褪黑激素的分泌，有助於緩解焦慮、放鬆身心，最重要的是，促進睡意，改善睡眠品質，不必依賴藥物也能睡得好。常見食材中的色胺酸含量如下：
富含色胺酸的食材及其含量(每100克)：
- 大紅豆：659mg
- 黃豆：532mg
- 牙帶魚：403mg
- 南瓜籽：401mg
- 花生：390mg
- 腰果：382mg
- 黑芝麻粉：376mg
- 秋刀魚：332mg
- 雞胸肉：330mg
- 虱目魚：320mg
- 豬肉：314mg
- 五香豆干：286mg
- 吞拿魚：234mg
- 毛豆：219mg
- 牛小排：200mg
- 鯛魚：200mg
脂肪酸太多會阻礙睡眠？
色胺酸是人體無法自行合成的必需胺基酸，因此需要透過飲食來攝取。通常，動物性食材含有較多的色胺酸。
但過多的脂肪酸則可能會阻礙睡眠，所以營養師提出以下3大建議：
- 選擇低脂肉品：如雞肉、魚肉及瘦肉。
- 黃豆製品：豆漿也是不錯的選擇。
- 健康小點心：水煮花生和毛豆都能提供色胺酸。
甚麼時候吃色胺酸最佳？
李婉萍表示，由於色胺酸能促進血清素的分泌，這種「快樂荷爾蒙」不僅能提升白天的心情，還是助眠的關鍵(褪黑激素的原材料)。因此，攝取色胺酸的最佳時機是早餐。
早餐建議：
- 芝麻多士搭配豆漿
- 紅豆牛奶
這些食物都含有豐富的色胺酸，讓你白天充滿活力，晚上又能輕鬆入眠。