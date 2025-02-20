可以不靠安眠藥進睡？營養師教吃16種助眠食物

港人失眠問題非常普遍，曾經有中大研究指出，每10名市民，便有6.8名有失眠的問題。有營養師指出，如果晚上想安眠又有良好的睡眠質素，不一定要依賴安眠藥。營養師指出透過16種食物也可促進睡意。

營養師教吃16種助眠食物

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，許多人面臨睡眠困擾，半夜翻來翻去，甚至到3、4點還睡不著，床頭櫃上總是擺著至少三種安眠藥。還有一些人則是斷斷續續的睡，夢多得讓人疲憊不堪，結果早上起床卻感到精疲力竭。

當長期睡不飽，身體疲倦，會增加胰島素阻抗，讓心情也變得難以愉快。如果想改善這種情況，可以透過色胺酸，色胺酸能參與血清素和褪黑激素的分泌，有助於緩解焦慮、放鬆身心，最重要的是，促進睡意，改善睡眠品質，不必依賴藥物也能睡得好。常見食材中的色胺酸含量如下：

富含色胺酸的食材及其含量(每100克)：