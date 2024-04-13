天仁茗茶茶飲卡路里 10 913茶王 913茶王是純茶類飲品，亦都是天仁茗茶招牌茶飲，其熱量以上一眾飲品都要低，可以是大家的低卡之選，中杯裝冰913茶王熱量為51卡，總糖量為12公克；大杯裝熱量為82卡，總糖量為19公克。中杯裝熱913茶王熱量為52卡，總糖量為12公克；大杯裝熱量為82卡，總糖量為19公克。 天仁茗茶茶飲卡路里 9 香橙綠茶 不想要飲奶茶類飲品，香橙綠茶是不少人的熱門之選，而它的熱量亦相對地較一眾奶茶類低，中杯裝熱量為219卡，總糖量為45公克；大杯裝熱量為336卡，總糖量為76公克。

天仁茗茶茶飲卡路里 8 香芋鮮奶綠 至於香芋鮮奶綠，屬於奶類茶飲之中熱量較低的選擇。中杯裝冰香芋鮮奶綠熱量為272卡，總糖量為41公克；大杯裝熱量為396卡，總糖量為53公克。而中杯裝熱香芋鮮奶綠熱量為260卡，總糖量為37公克；大杯裝熱量為374卡，總糖量為53公克。 天仁茗茶茶飲卡路里 7洛神冰茶 除了一眾奶類茶飲外，天仁茗茶的洛神冰茶亦十分受歡迎，但原來它的熱量比香芋鮮奶綠仍要高。中杯裝的洛神冰茶熱量為310卡，總糖量為62公克；大杯裝熱量為415卡，總糖量為90公克，接近2碗白飯熱量。

天仁茗茶茶飲卡路里 6 913鮮奶茶 913鮮奶茶是其中一款受港人追捧的天仁茗茶茶飲，但它的熱量亦不容忽視，冰中杯913鮮奶茶的熱量為314卡，總糖量為38公克；大杯裝的熱量為303卡，總糖量為53公克。至於熱中杯913鮮奶茶熱量228卡，總糖量為38公克；大杯裝的熱量為320卡，總糖量為52公克。 天仁茗茶茶飲卡路里 5 珍珠鮮奶茶 至於冰珍珠鮮奶茶，中杯裝的熱量為344卡，總糖量為38公克；大杯裝的熱量為529卡，總糖量為59公克。至於熱珍珠鮮奶茶中杯裝的熱量為331卡，總糖量為35公克；大杯裝的熱量為500卡，總糖量為52公克。 手搖飲品卡路里｜最肥唔係珍珠？配料加嘢飲分分鐘達900卡路里！

天仁茗茶茶飲卡路里 4 珍珠鮮奶綠 冰珍珠鮮奶綠熱量較珍珠奶綠低，中杯裝的熱量為345卡，總糖量為38公克；大杯裝的熱量為531卡，總糖量為59公克。至於熱珍珠鮮奶綠中杯裝的熱量為333卡，總糖量為35公克；大杯裝的熱量為502卡，總糖量為52公克。 天仁茗茶茶飲卡路里 3 香芋奶綠 香芋奶綠的熱量亦十分高，冰香芋奶綠中杯裝的熱量為374卡，總糖量為34公克；大杯裝的熱量為504卡，總糖量為44公克。至於熱香芋奶綠中杯裝的熱量為470卡，總糖量為26公克；大杯裝的熱量為594卡，總糖量為34公克。