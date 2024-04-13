夏天到來又是飲冰凍飲品的時間，當中以珍珠奶茶等台式飲品最受香港人歡迎。不過，大家又是否知道原來不少台式飲品的熱量十分驚人呢？台灣天仁茗茶早前在官網公開了各式茶飲的卡路里，包括珍珠奶茶、鮮奶綠及913茶王等，其中一款飲品熱量更接近2碗飯！Gofever高燒編輯整理了10款天仁茗茶熱門茶飲卡路里排名供大家參考。
天仁茗茶茶飲卡路里 10 913茶王
913茶王是純茶類飲品，亦都是天仁茗茶招牌茶飲，其熱量以上一眾飲品都要低，可以是大家的低卡之選，中杯裝冰913茶王熱量為51卡，總糖量為12公克；大杯裝熱量為82卡，總糖量為19公克。中杯裝熱913茶王熱量為52卡，總糖量為12公克；大杯裝熱量為82卡，總糖量為19公克。
天仁茗茶茶飲卡路里 9 香橙綠茶
不想要飲奶茶類飲品，香橙綠茶是不少人的熱門之選，而它的熱量亦相對地較一眾奶茶類低，中杯裝熱量為219卡，總糖量為45公克；大杯裝熱量為336卡，總糖量為76公克。
天仁茗茶茶飲卡路里 8 香芋鮮奶綠
至於香芋鮮奶綠，屬於奶類茶飲之中熱量較低的選擇。中杯裝冰香芋鮮奶綠熱量為272卡，總糖量為41公克；大杯裝熱量為396卡，總糖量為53公克。而中杯裝熱香芋鮮奶綠熱量為260卡，總糖量為37公克；大杯裝熱量為374卡，總糖量為53公克。
天仁茗茶茶飲卡路里 7洛神冰茶
除了一眾奶類茶飲外，天仁茗茶的洛神冰茶亦十分受歡迎，但原來它的熱量比香芋鮮奶綠仍要高。中杯裝的洛神冰茶熱量為310卡，總糖量為62公克；大杯裝熱量為415卡，總糖量為90公克，接近2碗白飯熱量。
天仁茗茶茶飲卡路里 6 913鮮奶茶
913鮮奶茶是其中一款受港人追捧的天仁茗茶茶飲，但它的熱量亦不容忽視，冰中杯913鮮奶茶的熱量為314卡，總糖量為38公克；大杯裝的熱量為303卡，總糖量為53公克。至於熱中杯913鮮奶茶熱量228卡，總糖量為38公克；大杯裝的熱量為320卡，總糖量為52公克。
天仁茗茶茶飲卡路里 5 珍珠鮮奶茶
至於冰珍珠鮮奶茶，中杯裝的熱量為344卡，總糖量為38公克；大杯裝的熱量為529卡，總糖量為59公克。至於熱珍珠鮮奶茶中杯裝的熱量為331卡，總糖量為35公克；大杯裝的熱量為500卡，總糖量為52公克。
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天仁茗茶茶飲卡路里 4 珍珠鮮奶綠
冰珍珠鮮奶綠熱量較珍珠奶綠低，中杯裝的熱量為345卡，總糖量為38公克；大杯裝的熱量為531卡，總糖量為59公克。至於熱珍珠鮮奶綠中杯裝的熱量為333卡，總糖量為35公克；大杯裝的熱量為502卡，總糖量為52公克。
天仁茗茶茶飲卡路里 3 香芋奶綠
香芋奶綠的熱量亦十分高，冰香芋奶綠中杯裝的熱量為374卡，總糖量為34公克；大杯裝的熱量為504卡，總糖量為44公克。至於熱香芋奶綠中杯裝的熱量為470卡，總糖量為26公克；大杯裝的熱量為594卡，總糖量為34公克。
天仁茗茶茶飲卡路里 2 珍珠奶茶
天仁茗茶的珍珠奶茶，其熱量跟隨於珍珠奶綠其後，冰珍珠奶茶中杯裝的熱量為410卡，總糖量為30公克，而大杯裝的熱量更高達612卡，總糖量為45公克。至於熱珍珠奶茶的熱量為395卡，總糖量為22公克；大杯裝熱量為497卡，總糖量為34公克。
天仁茗茶茶飲卡路里 1珍珠奶綠
台灣天仁茗茶早前在官網公開了各類茶飲的卡路里，當中珍珠奶綠的熱量最高，冰珍珠奶綠中杯裝的熱量為412卡，總糖量為30公克，換言之，一杯珍珠奶綠熱量相等於近2碗白飯。而大杯裝的熱量更高達605卡，總糖量為45公克，接近3碗白飯。即使熱飲的熱量亦十分高，一杯中杯裝熱珍珠奶綠的熱量為398卡，總糖量為22公克；大杯裝熱量為497500卡，總糖量為34公克，亦相等於近2碗白飯。
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