台灣爆紅「翻轉布丁」糖量都跟住翻一翻？營養師教3招避開超標 加「1物」穩血糖！

程涵宇營養師比對翻轉布丁與經典布丁的營養成分，發現經典布丁每份含有110大卡、糖16公克，而翻轉布丁則是123大卡、糖27.9公克，糖量增加近12公克

台灣知名布丁品牌近期推出上層是焦糖、下層是布丁的「翻轉布丁」，在社交媒體掀起討論，限時開賣即引發搶購熱潮。程涵宇營養師提醒，這款翻轉布丁雖然熱量與經典款布丁相差不大，但糖量幾乎翻倍成長，從16公克飆升到27.9公克，在意皮膚狀況的人士、控糖族群、糖尿病患者等要特別注意適量食用，她也教大家3招吃法，美食樂趣和健康都兼顧！

翻轉布丁營養也「翻轉」！熱量、糖量對比揭曉

翻轉布丁變「丁布」，營養成分是否也跟著「翻轉」？程涵宇營養師比對翻轉布丁與經典布丁的營養成分，發現經典布丁每份含有110大卡、糖16公克，而翻轉布丁則是123大卡、糖27.9公克。雖然熱量僅增加13大卡，看似差異不大，但糖量卻增加近12公克，快要翻倍。同時，碳水化合物含量也從相當於四分之一碗飯，增加到半碗飯的分量。

為甚麼會「糖變多、熱量卻沒變很多」？程涵宇營養師分析，翻轉布丁的配方中少了全蛋粉、乳粉、椰子油等成分，脂肪與蛋白質含量減少，而糖的比例相對提高。雖然熱量數字來看差異不大，但血糖上升速度可能加快。