台灣爆紅「翻轉布丁」糖量都跟住翻一翻？營養師教3招避開超標 加「1物」穩血糖！

台灣知名布丁品牌近期推出上層是焦糖、下層是布丁的「翻轉布丁」，在社交媒體掀起討論，限時開賣即引發搶購熱潮。程涵宇營養師提醒，這款翻轉布丁雖然熱量與經典款布丁相差不大，但糖量幾乎翻倍成長，從16公克飆升到27.9公克，在意皮膚狀況的人士、控糖族群、糖尿病患者等要特別注意適量食用，她也教大家3招吃法，美食樂趣和健康都兼顧！
翻轉布丁營養也「翻轉」！熱量、糖量對比揭曉
翻轉布丁變「丁布」，營養成分是否也跟著「翻轉」？程涵宇營養師比對翻轉布丁與經典布丁的營養成分，發現經典布丁每份含有110大卡、糖16公克，而翻轉布丁則是123大卡、糖27.9公克。雖然熱量僅增加13大卡，看似差異不大，但糖量卻增加近12公克，快要翻倍。同時，碳水化合物含量也從相當於四分之一碗飯，增加到半碗飯的分量。
為甚麼會「糖變多、熱量卻沒變很多」？程涵宇營養師分析，翻轉布丁的配方中少了全蛋粉、乳粉、椰子油等成分，脂肪與蛋白質含量減少，而糖的比例相對提高。雖然熱量數字來看差異不大，但血糖上升速度可能加快。
營養師：加蛋白質一起吃緩血糖 3類人攝取量要注意
想要試新嘢，又不想對身體造成太大負擔，程涵宇營養師提供了3個聰明食用方法：
- 搭配鮮奶或無糖鮮奶茶、抹茶一起食用：因為蛋白質有助延緩血糖上升速度，如果想要血糖更穩定，還可以加入奇亞籽一起吃。
- 建議在白天食用：避開晚上吃，因為白天活動量大、代謝快，晚上吃的話可能就會變成「腰圍翻轉」。
- 一般人一天吃一個就好，也可以找朋友分食一起享受！
程涵宇營養師也點名需要特別注意攝取量的族群，因為糖量翻倍增加，尤其控糖、減醣族群及糖尿病病友，建議以分食嘗鮮為主，不要一次吃完整顆。在意皮膚或容易長痘痘的人，因為高糖飲食可能影響皮脂分泌與膚況，也建議要適量食用。小孩和考生族群，雖然甜點可以吃，但不要影響到正餐的攝取，建議搭配牛奶食用或跟朋友分半顆吃為佳。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】