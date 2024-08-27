台男短時間內體重飊升25公斤 原來呢樣嘢失調

無故消瘦故然令人擔心是惡疾來襲，但體重持續上升也會使人忐忑不安。台灣一名育有兩名孩子的男士，因為工作需要而日夜顛倒，加上飲食不定時，結果重在幾個月內由60公斤飆升至85公斤，精神變差甚至性慾下降，求醫後才發現男性荷爾蒙失調作怪。

身體長期內耗

治療該名個案的醫生指出，臨床上見到，每10名男性病患就有2至3名人有男性荷爾蒙不足的情況，身體長期內耗及發炎卻渾然不知，長遠可能會增加出現肥胖、心血管疾病、情緒失調、骨質疏鬆及肌少症等疾病的威脅。

不過，男性不似女士般有月經周期反映荷爾蒙變化，故此即使荷爾蒙分泌不足，他們也難以察覺，例如該名30歲的父親，本身開食店，往往到凌晨才能關門及吃晚餐。雖然他每星期都會抽兩至三日到健身室做阻力訓練，但疲累感仍日益加重，睡眠質素也愈來愈差，情緒亦變得不穩定，甚至對性事顯得興致缺缺，短短數月間體重更由60公斤急升到85公斤。