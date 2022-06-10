肝癌的發展相當快速，腫瘤只要約3至4個月時間便可長大一倍。就晚期肝癌而言，過往十多年的一線治療為口服標靶藥物，而近年的新治療方案為免疫治療組合，研究發現華人患者的整體存活期中位數由11.4個月倍增至24個月，值得患者考慮。
肝癌相當致命，本港每年因此症的死亡人數，達到每年新症數目的85%。香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、內科腫瘤科專科醫生邱宗祥表示，「肝臟是一個頗大的器官，腫瘤須長至一定程度才引發症狀，因此大部分個案確診時已屬晚期，令存活率急跌至以月計。」值得注意的是，右肩疼痛都是肝癌徵狀，因為肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，正好連接右肩神經，所以有此感覺，如同時有右上腹痛，就要及早求醫。
免疫標靶雙管齊下
當肝癌已經出現症狀，多數已屆晚期而難以經手術切除腫瘤，或以肝移植治療，而過去十多年的一線藥物治療為口服標靶藥，整體存活期中位數約12至14個月。近年免疫治療是為肝癌治療的一大突破，而免疫治療組合，即免疫治療藥物PD-L1抑制劑阿替利組單抗加上抗血管增生標靶藥物貝伐珠單抗，可有效延長患者存活期。邱宗祥解釋其原理，「癌細胞會抑制免疫T細胞的作用，就好像蒙了眼一樣，免疫治療就為T細胞除去眼罩，激活免疫能力殺死癌細胞；標靶藥就切斷癌細胞的血管供應，使其凋亡。」
延長存活期
一項國際研究發現，晚期肝癌患者使用免疫治療組合，相比第一代口服標靶藥，整體存活期中位數由13.4個月增加至19.2個月；無惡化存活期中位數亦由4.3個月延長至6.9個月，簡單來說即可分別減低惡化風險和死亡風險達35%和34%。如果只抽取華人組別的結果，整體存活期中位數則由11.4個月倍升至24個月。由於療效顯著，免疫治療組合已成為歐美等地的一線治療方案；惟本港並未將此納入常規治療，亦未提供相關資助，公院每次治療約需3至4萬港元。
未能負擔高昂藥費
今年較早前有調查希望了解本地肝癌患者對治療的認知和對醫管局入藥的期望，香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽司庫、臨床腫瘤科專科醫生張寬耀發表結果，「調查中63%受訪者為晚期患者，當中近九成人不知道免疫治療組合是一線治療選擇。藥費開支(85%)及療效(80%)是受訪者選擇治療方案的重要因素，而82%患者只能負擔每月兩萬港元以下的藥費。另受訪者期望政府可於6個月內(74%)或6至12個月內(20%)納入FDA批准使用的治療方案為常規治療。」由於免疫治療藥費相對昂貴，張寬耀期望政府盡快與國際接軌，將肝癌免疫治療組合納入常規治療，並擴大安全網提供資助，讓更多患者受惠。