吃仙草愛玉可治便秘？醫生揭5大成因及解決方法

便秘問題可以靠吃甜品解決？有醫生指，許多人就算有攝取纖維，也會會莫名地出現便秘問題。但其實，便秘的問題和我們的生活習慣息息相關，只要從源頭上著手就能有效改善問題。醫生列出5大常的便秘成因，並指出其解決方法。

5大便秘成因及解決方法 外科醫生鍾雲霓在其facebook專頁上分享指，便秘是常見頭疼又值得關注的話題，更可能會增加患上痔瘡的風險。她列出以下是5大便秘的常見原因及解決方法，特別針對女性，但8成內容其實男性也適用： 1. 荷爾蒙影響 由於女性的雌激素和黃體激素會影響腸蠕動，所以女性在以下兩個時期會出現便秘：

生理期前：有些女性在月經前會便秘，當月經到時激素下降，反而可能腹瀉。

懷孕：懷孕會令黃體激素升高，拖累腸道蠕動，所以孕婦便秘的情況更常見。

解決方法：如果便秘是因荷爾蒙造成，建議求醫諮詢，使用溫和的軟便劑來幫助腸道排便，減輕不適而不損害腸道健康。 2. 骨盆肌肉失調 骨盆肌肉與腹肌協調不好也可能造成便秘，有些女性因為瘦弱或缺乏運動，肌肉量不足；產後若繼續缺乏運動，肌肉協調性和力量會下降。排便需要骨盆肌和腹肌的配合，當腸道不順時，肌肉的角色更為重要。

解決方法：運動可以有助增強肌肉與促進血液循環，形式不拘：

快步走到有點喘、心跳加快即可，例如提前一兩站下車步行回家。

做家務或放狗勞動不算運動，真正的運動必須自己主動參與才能達到效果。

吃仙草愛玉可治便秘 3. 飲食缺菜、缺水 就算是食量較小的女性，腸道所需的纖維量不會因此減少，所以，當如果飲食中缺乏蔬菜水果或飲水不足，腸道推進的能力會降低。 解決方法： 每餐確保有一半的食物是蔬果，選擇高纖蔬菜，例如通菜、番薯葉、椰菜花，這些比萵苣或椰菜的纖維含量更高。

如果覺得喝水後水分很快進膀胱，建議以仙草、愛玉、石花凍等晶凍類食物補充水分，讓腸道更好地吸收並保濕。 4. 誤解排便頻率 有些人認為必須每天排便，若兩三天沒有便意就會開始使用市售瀉劑或依賴大腸水療。 解決方法：如果已經長期使用瀉劑或灌腸，建議逐步戒除： 增加蔬菜和水果的攝入，確保充足的水分。 使用纖維濃縮劑或酵素等健康食品作為輔助。 必要時搭配醫師處方的軟便劑。 減少刺激性灌腸，逐步回歸自然的排便模式。 5. 忍便導致直腸遲鈍 許多人因工作忙碌、趕車等原因習慣性忽視便意，久而久之，直腸的感知能力會下降。 解決方法：調整生活作息，讓排便變得規律。例如，每天早晨起床後喝一杯水，搭配軟便劑催便，幫助直腸重新感知便意；養成固定的排便習慣，使腸道適應新的生理時鐘。 鍾醫生指，便秘問題可大可小，而且影響範圍廣泛。間中出現的排便不順是在所難免，但當便秘持續超過一周或長期無法改善，就建議進行大腸檢查，以排除腫瘤或息肉的可能性。如果自行處理，可能會適得其反，令便秘問題加重。透過調整飲食、規律運動和正確用藥，一定能夠有效擺脫便秘的困擾。