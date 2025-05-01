吃太多甜食鹹食可致脂肪肝 終致肝癌！營養師教吃4種食物防肝癌

吃太多甜食咸食也傷害肝臟！有營養師指，如果進食過多甜和鹹的食物，有可能會導致肝炎，肝炎分為病毒性肝炎和非病毒性肝炎，如果出現肝炎後進一步惡化可成為肝硬化，而到達肝硬化階段就可能會變成肝癌。營養師表示，有4種食物有助防止患上肝癌。

吃太多甜食鹹食也傷肝

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，由於為飲食精緻和運動量不足，脂肪肝成為愈來愈常見的健康危機。脂肪肝是肝炎的常見成因，與高油飲食、肥胖、酒精和糖分過量攝取有關。當脂肪過量堆積在肝臟，會引發慢性發炎。

肝炎類型：

1. 病毒性肝炎：

如甲、乙、丙、丁、戊型，部分可透過疫苗預防或治療，盛行率逐漸下降。

2. 非病毒性肝炎：

酒精性肝炎：長期過量飲酒導致肝臟受損。

藥物性肝炎：濫用藥物影響肝臟解毒功能。

脂肪肝炎：高糖高油飲食使肝臟脂肪含量超過肝重量的5%。

若肝炎問題不加以控制，脂肪肝可能惡化為肝硬化。長期發炎會導致健康肝細胞被纖維化組織取代，影響肝臟的代謝功能，可能引發血糖和血脂異常，甚至影響膽汁代謝、解毒功能。高敏敏提醒，肝硬化問題是不可逆轉，一旦出現，肝臟功能會逐漸下降，最終可能演變為肝癌。肝癌在本港致命癌症排行第三位，早期通常無明顯症狀，容易被忽視。當出現食慾不振、體重減輕、黃疸等明顯不適時，通常已是晚期。