吃桔可降血壓增免疫力 咳嗽可否吃桔？醫生揭3類人應慎吃

新年水果中一定會有桔的存在，因為桔有吉祥如意的寓意。有醫生指出，桔也有很多好處，包括降低血壓和增強免疫力等。不過，不少人也會疑問咳嗽可否吃桔。醫生就指出，其實有2類人吃桔前要多加注意。

吃桔增免疫力 2類人要小心吃 胃腸肝膽科李柏賢醫生在其facebook專頁上分享指， 近日是桔的盛產季節，亦是過年常見水果。然而，隨著感冒和咳嗽病例的增加，許多人對「咳嗽不能吃橘子」的說法產生疑問。同時，橘子的白絲(橘絡)是否需要剝乾淨？陳皮又有哪些養生功效？李醫生由西醫和中醫兩方面切入分析了解桔的健康益處。 從西醫觀點上，桔富含維他命C、類黃酮(如橙皮苷Hesperidin)及膳食纖維，具有抗氧化、增強免疫力及促進腸道健康的效果。然而，以下人士食用時需特別注意： 1. 胃酸倒流患者 桔的酸度較高，可能刺激胃酸分泌，引起胸口灼熱、胃痛及喉嚨異物感。

建議避免空腹及睡前食用，以降低胃酸逆流風險。 2. 腸躁症患者 桔屬於低FODMAP(低腸敏感)食物，大多數腸躁症患者在適量攝取下不會引起不適。

其他低FODMAP水果包括奇異果、哈密瓜、提子、士多啤梨和菠蘿等。



咳嗽可否吃桔？ 從中醫角度看，桔性寒，具有清熱生津和潤肺止渴的功效，特別適合燥熱體質、容易口乾舌燥的人。對於寒性體質(如手腳冰冷、脾胃虛寒者)，過量食用桔可能導致脾胃虛弱、痰多及腹脹等不適。 而咳嗽時能否食用桔的問題，在中醫觀點上，關鍵在於咳嗽的「寒熱屬性」： 寒咳(白痰、怕冷、手腳冰冷)：桔性寒，應避免食用。

熱咳(黃痰、喉嚨痛、口乾舌燥)：桔有助於清熱潤肺，可適量食用。



桔絡桔皮各有好處！ 至於桔絡，即是桔表面白色絲狀物，無論在中醫或西醫的觀點上，也是含有豐富的營養成分，應該保留： 西醫觀點：

桔絡富含橙皮苷，具有抗氧化和抗發炎的特性，能改善血管健康，增強微血管彈性，有助於降低血壓。 中醫觀點：

桔絡可化痰通絡，行氣活血，適合用於血瘀、咳嗽痰多及胸悶等症狀。適合痰濕體質人士，有助改善氣滯痰阻、消除水腫。 李醫生指，陳皮是經過清洗和曬乾的桔皮，是常用的中藥材。中醫傳統理論曾指出，新鮮的桔採收時，氣味辛烈，藥性較強，當經過長時間存放後，辛烈之氣會逐漸消散，藥性變得溫和、純正，對脾胃的刺激性降低，功效更佳。而陳皮具備多種健康功效： 理氣健脾：有助於消化和減少脹氣。 化痰止咳：適合痰多及濕氣重的體質。 解膩助消化：飯後泡陳皮茶可幫助消化油膩食物。

吃桔前注意！ 李醫生提醒，如果吃桔之前，要注意以下5點： 胃酸倒流患者：避免空腹食用，以免刺激胃酸。

腸躁症患者：適量食用，屬於低FODMAP食物，避免過量。

咳嗽患者：寒咳者應避免，熱咳者可適量享用。

保留橘絡：增強血管彈性，促進血液循環。

善用陳皮：可用於泡茶或烹煮，增進養生效果。