吃甚麼食物會放屁？丨蕃薯、香蕉、椰菜等7類有機會令人尷尬

蘋果、香蕉、芒果：這些水果含有很多糖分，有時或無法被小腸吸收，於是造成脹氣不適。

油炸食物：腸道細菌分解肉類、油脂及蛋白質時會產生有臭味的氣體。

乳製品：有些人缺乏消化乳糖的酵素，未被分解的乳糖會在腸道持續發酵和產氣，於是引起脹氣、腹痛、腹瀉等症狀。

有氣飲料、香口膠：有氣飲料和咀嚼香口膠時會增加空氣進入體內，最後便經由放屁排出體外。

除了食物外，進食的速度亦會帶來影響，進食時謹記要細嚼慢嚥，也不要說話，可以減少吸入的空氣量，自然能減少放屁。