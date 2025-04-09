吃甜食增49%患抑鬱症風險！營養師教吃12款食物穩定情緒

常聽說吃甜的食物可以令心情開朗，但原來反而會增加患抑鬱症風險。有營養師指出，各種原因也可能會導致抑鬱症，其中喝酒也可能會引致抑鬱症。不過，可以透過12款食物穩定情緒，改善抑鬱問題。

營養師高敏敏在其 facebook專頁 上分享指，當天氣出現變化大時，總會影響到心情，而其實身邊或許有朋友正飽受抑鬱症困擾。她指出，以下是需要提高警覺的抑鬱症致病因素：

12款食物穩定情緒

高敏敏提醒，由於抑鬱症影響的不只是心理，亦會影響生理健康，所以穩定情緒至關重要。她推介以下食物有助改善抑鬱情緒：

1. 維他命D

當缺乏維他命D時，便會導致焦慮、肌肉無力及骨質疏鬆。

食物來源：蕈菇類、雞蛋。

其他來源：多進行戶外活動，享受陽光。

2. 色氨酸

色氨酸是製造快樂賀爾蒙血清素，有助於改善大腦壓力。

食物來源：牛奶、乳酪和香蕉。

3. 維他命B群

維他命B群對維持神經系統運作至關重要。

食物來源：全穀類、肉類及深色蔬菜來攝取。

4. Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸能有效減緩抑鬱症狀並延緩腦部退化。

食物來源：深海魚(如鯖魚、秋刀魚、三文魚、沙甸魚)、藻油和亞麻仁油。

高敏敏建議，抑鬱症患者應減少攝取甜點、炸物及加工食品。雖然這些食物能短期內刺激多巴胺受體，帶來愉悅感，但長期依賴會增加抑鬱症的風險，而且攝取過多咖啡因、糖和加工食品也可能會變得更神經質。根據西班牙的一項涉及9000人研究，經常食用甜點、炸物和速食的人，罹患抑鬱症的比例比一般人高出49%。

