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健康
2025-02-24 20:30:00

吃西蘭花會肚脹 肚瀉忌吃辣 6招飲食KO腸道問題

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吃西蘭花會肚脹 肚瀉忌吃辣 6招飲食KO腸道問題

吃西蘭花會肚脹 肚瀉忌吃辣 6招飲食KO腸道問題

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肚脹是因為吃西蘭花太多？肚瀉不可以吃辣？有營養師指出，在出現消化道症狀，應該要注意飲食才可讓腸胃回復正常功能。她針對便秘、肚脹和肚瀉3大腸道問題，列出6種飲食應對。

6招飲食KO腸道問題

營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，便秘、脹氣、腹瀉等腸胃問題經常困擾很多人。隨著農曆新年假期期間腸胃炎和諾如病毒的流行，許多人面臨消化不良的挑戰。

她指，在消化道症狀緩解後，重建腸道菌叢的平衡至關重要。因為腸道被譽為人體的「第二大腦」，它的健康直接影響整體健康狀況。妥善照顧腸胃，不僅能提升免疫力，還能促進養分的吸收，讓身體感覺更加輕盈舒適。

腹瀉

  • 避免乳製品：含有乳糖，可能加重腹瀉症狀。
  • 避免生食：未經充分加熱的食物可能含有有害細菌，需避免。
  • 避免辛辣食物：可能刺激消化道，增加不適感。
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便秘

  • 增加膳食纖維攝入：多攝取高纖維的蔬菜和水果，能有效促進腸道蠕動。
  • 補充健康脂肪：牛油果、植物油和堅果有助於潤滑腸道，促進排便。
  • 保持充足水分：建議每日水分攝取量為體重(公斤)x 35毫升。
便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖） 便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖） 便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖） 便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖）

脹氣

  • 限制洋葱攝入：洋葱中的寡糖可能導致腸道氣體積聚。
  • 補充消化酵素：腸道菌叢不平衡或壞菌多造成脹氣。
  • 注意十字花科蔬菜的攝取：這些蔬菜含有硫化物，可能引起脹氣。

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