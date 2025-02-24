吃西蘭花會肚脹 肚瀉忌吃辣 6招飲食KO腸道問題

肚脹是因為吃西蘭花太多？肚瀉不可以吃辣？有營養師指出，在出現消化道症狀，應該要注意飲食才可讓腸胃回復正常功能。她針對便秘、肚脹和肚瀉3大腸道問題，列出6種飲食應對。

6招飲食KO腸道問題

營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，便秘、脹氣、腹瀉等腸胃問題經常困擾很多人。隨著農曆新年假期期間腸胃炎和諾如病毒的流行，許多人面臨消化不良的挑戰。

她指，在消化道症狀緩解後，重建腸道菌叢的平衡至關重要。因為腸道被譽為人體的「第二大腦」，它的健康直接影響整體健康狀況。妥善照顧腸胃，不僅能提升免疫力，還能促進養分的吸收，讓身體感覺更加輕盈舒適。

腹瀉