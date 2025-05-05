吃雪糕會牙痛未必是敏感牙齒？牙醫揭4大症狀應求醫

吃雪糕時牙痛只是因為敏感牙齒嗎？有醫生指出，如果在吃雪糕等冰冷食物時出現牙痛，可能是牙周病的徵兆。他列出這種情況下造成牙痛的原因，並提供4種方法，幫助改善敏感牙齒，減輕吃冰冷食物時的疼痛困擾，另外，亦指出如果出現4大症狀，可能不止是敏感牙齒，建議盡快求醫。
吃雪糕會牙痛未必是敏感牙齒？
牙醫葉昭孝在其facebook專頁上分享指，如果吃到冰品時牙齒感到刺痛，可能有人會懷疑牙齒損壞或蛀牙等問題，但其實是牙齒敏感所致。牙齒敏感問題很常見，而且被視為是小問題，但如果忽略不理，就有可能會令情況變得更嚴重。
葉醫生解釋指，牙齒敏感醫學上被稱為「牙本質知覺過敏症(dentin hypersensitivity)」，而牙齒會變敏感的原因是，牙齒裡面比較敏感的地方外露。正常的牙齒外面有一層硬的琺瑯質保護，不過，當琺瑯質磨損或牙齦萎縮、牙根露出，就會暴露牙齒內層牙本質，而這些區域連接著神經，所以當碰到冷、熱、甜、酸、甚至風吹，就會讓你覺得一陣刺痛。而造成敏感的常見原因包括：
- 刷牙太用力或使用硬毛牙刷
- 酸性飲食過多(如檸檬水、氣泡飲品、醋)
- 夜間磨牙，導致琺瑯質磨損
- 牙周病造成牙齦退縮
4招改善敏感牙齒
葉醫生指，如果要改善牙齒敏感問題，他建議以下4種方法：
- 使用抗敏感牙膏：選擇含硝酸鉀或氟化物的產品，每次使用時塗在牙齒上至少5分鐘，再使用正確的刷牙方法刷牙。
- 正確刷牙方式：使用軟毛小頭的牙刷，輕柔地以45度角按摩牙齦邊緣。
- 減少酸性飲食：喝完果汁或汽水後，用清水漱口，減少口腔內的酸性環境持續刺激牙齒。
- 定期看牙醫：如果敏感情況持續或惡化，應尋求專業幫助，可能需要牙套、嵌體或其他治療。
4大症狀應求醫
葉醫生指出，如果出現以下情況，就建議盡快求醫：
- 吃冰或喝熱茶時牙齒疼痛
- 牙齦明顯退縮
- 更換牙膏後症狀未改善
- 不確定牙齒問題的來源
葉醫生表示，小小的敏感可能隱藏著更大的問題，愈早處理，牙齒健康也會愈好。