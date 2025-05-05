吃雪糕會牙痛未必是敏感牙齒？牙醫揭4大症狀應求醫

吃雪糕時牙痛只是因為敏感牙齒嗎？有醫生指出，如果在吃雪糕等冰冷食物時出現牙痛，可能是牙周病的徵兆。他列出這種情況下造成牙痛的原因，並提供4種方法，幫助改善敏感牙齒，減輕吃冰冷食物時的疼痛困擾，另外，亦指出如果出現4大症狀，可能不止是敏感牙齒，建議盡快求醫。

吃雪糕會牙痛未必是敏感牙齒？

牙醫葉昭孝在其facebook專頁上分享指，如果吃到冰品時牙齒感到刺痛，可能有人會懷疑牙齒損壞或蛀牙等問題，但其實是牙齒敏感所致。牙齒敏感問題很常見，而且被視為是小問題，但如果忽略不理，就有可能會令情況變得更嚴重。

葉醫生解釋指，牙齒敏感醫學上被稱為「牙本質知覺過敏症(dentin hypersensitivity)」，而牙齒會變敏感的原因是，牙齒裡面比較敏感的地方外露。正常的牙齒外面有一層硬的琺瑯質保護，不過，當琺瑯質磨損或牙齦萎縮、牙根露出，就會暴露牙齒內層牙本質，而這些區域連接著神經，所以當碰到冷、熱、甜、酸、甚至風吹，就會讓你覺得一陣刺痛。而造成敏感的常見原因包括：

刷牙太用力或使用硬毛牙刷 酸性飲食過多(如檸檬水、氣泡飲品、醋) 夜間磨牙，導致琺瑯質磨損 牙周病造成牙齦退縮

4招改善敏感牙齒

葉醫生指，如果要改善牙齒敏感問題，他建議以下4種方法：