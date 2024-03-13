吃飽即睡恐胃酸倒流 應相隔3小時以上

談及香港，其中一個關鍵詞必然是「夜生活」。隨著疫情受到控制，夜生活重現，當中宵夜文化令市民甚為雀躍，燒賣、魚蛋、煎炸食物等更屬精選，而宵夜後大家都抱著「滿足」的肚子便睡覺，可想過此舉會對胃部造成影響？腸胃肝臟科專科醫生薛立威指，若最後進食時間與上床休息時間相隔少於3小時，胃部並沒有足夠時間消化食物，便容易令胃酸及還沒消化的食物倒流至食道，引起胃酸倒流。

食道與胃部之間的肌肉稱為下食道括約肌，這組肌肉主要幫助關閉胃部與食道之間的通道，尤其是胃部正進行消化工作的時候能避免胃酸倒流至食道。而高脂、高油分或高糖分食物較容易誘發胃酸倒流，當中炸雞、薯片等為大家較常在宵夜時段進食的食物。惟這些食物較易令下食道括約肌鬆弛，從而形成胃酸倒流。另外常於晚間喝酒精飲品，亦會容易出現胃酸倒流，薛立威解釋，「由於酒精會刺激下食道括約肌，亦應盡量避免，當中更以有汽酒影響最大。」

食無定時壓力過大及孕婦屬高危

由於下食道括約肌出現鬆弛，未能發揮其作用而導致胃酸倒流，當中除了飲食容易誘發外，食無定時、壓力過大、肥胖等亦屬高危組別，增加胃酸倒流風險，薛立威更指出孕婦風險與肥胖人士相若，並解釋肥胖人士的胃部承受龐大壓力，導致過量胃酸湧上食道，而孕婦則由於胎兒增大，擠壓到胃部，令胃部壓力增加，繼而導致胃酸倒流。

睡前半小時服藥免半夜痛醒

胃酸倒流一般處方抑制胃酸藥作藥物治療，而主要用作抑壓胃酸藥物有兩種，分別為H2受體阻抗劑及質子泵抑制劑。現時大部分患者主要以質子泵抑制劑作一線治療，如日後症狀得以紓緩後才轉用H2受體阻抗劑。部分患者因症狀而需半夜起床服藥，改良型質子泵抑制劑因備有兩段釋放技術，患者只需於睡前半小時服藥，便能減少半夜起床次數，有效提升生活質素。

食物宜清淡為主

香港人工作繁忙，胃酸倒流成為常見都市病，而食無定時更是誘發原因之一，薛立威更指不少患者因工作而患上胃酸倒流，並分享一名女患者為醫院護士，因輪班制關係，每天進食時間不一，如工作繁忙只有15分鐘用膳，長久下來令下食道括約肌受損而患上胃酸倒流。薛立威提醒，「若患者因工作關係需於半夜進食，可選擇較清淡的食物，如粥、湯粉類等，另外進食期間亦可增加咀嚼次數，避免胃部製造過多胃酸。」