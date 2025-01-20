吃魷魚可增免疫力延緩老化？營養師教分5款魷魚墨魚

近來魷魚遊戲變成熱話，但原來魷魚也是健康食物之一！有營養師分享指，吃魷魚不但可以提升免疫力，更有助延緩老化。營養師列出5款「魷魚家族」的熱量、蛋白質、脂肪、膽固醇和鋅的含量，並教大家如何從外形分辨。
魷魚/中卷/小捲/墨魚/軟絲營養價值與特徵
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指， 「魷魚家族」中包括魷魚、透抽(中卷)、小管(小捲)、花枝(烏賊、墨魚)和軟絲是外表相似卻各具特色的海洋生物。到底如何快速區分它們呢？高敏敏詳細介紹各種魷魚的特徵與營養價值如下：
魷魚家族的營養比較(每100g)
1. 魷魚
- 特徵：頭頂的大三角鰭，略大的體形。
- 常見品種：泡魷魚(經過泡發後，每隻約320克)。
- 好處：低熱量且低脂肪。
- 營養：
熱量：50kcal
蛋白質：11.3g
脂肪：0.2g
膽固醇：270mg
鋅：0.9mg
2. 透抽(中卷)
- 特徵：頭頂尖尖的菱形，身體細長。
- 好處：豐富的蛋白質和鋅，有助於增肌減脂和提升免疫力。
- 營養：
熱量：100kcal
蛋白質：20.2g
脂肪：1.5g
膽固醇：337mg
鋅：1.7mg
3. 小管(小捲)
- 特徵：中卷的嬰兒版，尺寸通常小於15cm，頭部呈小三角形。
- 好處：同樣富含鋅，需在食用前清除內臟以確保安全。
- 營養：
熱量：72kcal
蛋白質：16g
脂肪：0.4g
膽固醇：316mg
鋅：1.7mg
4. 花枝(烏賊、墨魚)
- 特徵：圓滾滾的身體，更厚實，體內有硬殼。
- 好處：去除內臟後膽固醇含量在魷魚家族中最低，適合健康飲食。
- 營養
熱量：57kcal
蛋白質：12.2g
脂肪：0.6g
膽固醇：193mg
鋅：0.7mg
5. 軟絲
- 特徵：比花枝長，身體橢圓，沒有硬殼。
- 好處：高品質蛋白質的良好來源，有助於肌肉增長。
- 營養：
熱量：70kcal
蛋白質：14.7g
脂肪：0.8g
膽固醇：324mg
鋅：1.4mg
如何區分魷魚家族
營養師高敏敏指，小卷、中卷、透抽、砲管其實都是鎖管，主要是因為外套膜的長度不同而有不同稱呼。
- 小卷：15cm
- 中卷：15至20cm
- 透抽：40cm。
- 砲管：40cm以上。
她表示，魷魚家族不僅熱量低、蛋白質豐富，還含有大量鋅，這些好處能幫助提升免疫力、加速傷口愈合，甚至延緩老化。至於在膽固醇上的疑慮，有研究顯示去除內臟的魷魚膽固醇含量並不會對人體造成負擔，反而有助於降低三酸甘油酯，提供良好的不飽和脂肪酸EPA及DHA。高敏敏提醒處理魷魚時，緊記要把內臟清乾淨，烹調時要保持少油少鹽。
如何購買新鮮魷魚？
- 選擇外觀：挑選外觀完整且有彈性的魷魚。
- 眼睛清澈：眼睛清澈明亮是新鮮的象徵。
- 外殼破損：避免選擇外殼破損的產品。
- 檢查黏液：帶有黏液但無異味的魷魚通常是安全且美味的選擇。