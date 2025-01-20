吃魷魚可增免疫力延緩老化？營養師教分5款魷魚墨魚

近來魷魚遊戲變成熱話，但原來魷魚也是健康食物之一！有營養師分享指，吃魷魚不但可以提升免疫力，更有助延緩老化。營養師列出5款「魷魚家族」的熱量、蛋白質、脂肪、膽固醇和鋅的含量，並教大家如何從外形分辨。

魷魚/中卷/小捲/墨魚/軟絲營養價值與特徵 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指， 「魷魚家族」中包括魷魚、透抽(中卷)、小管(小捲)、花枝(烏賊、墨魚)和軟絲是外表相似卻各具特色的海洋生物。到底如何快速區分它們呢？高敏敏詳細介紹各種魷魚的特徵與營養價值如下： 魷魚家族的營養比較(每100g) 1. 魷魚 特徵：頭頂的大三角鰭，略大的體形。

常見品種：泡魷魚(經過泡發後，每隻約320克)。

好處：低熱量且低脂肪。

營養：

熱量：50kcal

蛋白質：11.3g

脂肪：0.2g

膽固醇：270mg

鋅：0.9mg

2. 透抽(中卷) 特徵：頭頂尖尖的菱形，身體細長。

好處：豐富的蛋白質和鋅，有助於增肌減脂和提升免疫力。

營養：

熱量：100kcal

蛋白質：20.2g

脂肪：1.5g

膽固醇：337mg

鋅：1.7mg 3. 小管(小捲) 特徵：中卷的嬰兒版，尺寸通常小於15cm，頭部呈小三角形。

好處：同樣富含鋅，需在食用前清除內臟以確保安全。

營養：

熱量：72kcal

蛋白質：16g

脂肪：0.4g

膽固醇：316mg

鋅：1.7mg 4. 花枝(烏賊、墨魚) 特徵：圓滾滾的身體，更厚實，體內有硬殼。

好處：去除內臟後膽固醇含量在魷魚家族中最低，適合健康飲食。

營養

熱量：57kcal

蛋白質：12.2g

脂肪：0.6g

膽固醇：193mg

鋅：0.7mg 5. 軟絲 特徵：比花枝長，身體橢圓，沒有硬殼。

好處：高品質蛋白質的良好來源，有助於肌肉增長。

營養：

熱量：70kcal

蛋白質：14.7g

脂肪：0.8g

膽固醇：324mg

鋅：1.4mg

如何區分魷魚家族 營養師高敏敏指，小卷、中卷、透抽、砲管其實都是鎖管，主要是因為外套膜的長度不同而有不同稱呼。 小卷：15cm

中卷：15至20cm

透抽：40cm。

砲管：40cm以上。 她表示，魷魚家族不僅熱量低、蛋白質豐富，還含有大量鋅，這些好處能幫助提升免疫力、加速傷口愈合，甚至延緩老化。至於在膽固醇上的疑慮，有研究顯示去除內臟的魷魚膽固醇含量並不會對人體造成負擔，反而有助於降低三酸甘油酯，提供良好的不飽和脂肪酸EPA及DHA。高敏敏提醒處理魷魚時，緊記要把內臟清乾淨，烹調時要保持少油少鹽。