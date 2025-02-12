吞嚥困難落錯格 恐致吸入性肺炎

吞嚥雖是與生俱來的能力，但有部分人士因為退化、疾病或醫療狀況等原因而導致吞嚥困難，萬一進食時「落錯格」，可能會引起致命的吸入性肺炎。如果吞嚥困難患者得到適當評估，照顧者透過國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)得知患者可以順利吞嚥的食物，就可大減落錯格風險。 香港港安醫院—司徒拔道呼吸系統科專科醫生曾華德表示，全港吞嚥障礙患者估計逾10萬人，「常見成因包括頭頸癌、柏金遜症、肌少症、認知障礙、中風、慢阻肺病等疾病，曾使用氣管造口或呼吸器、曾因口腔癌或頭頸癌接受外科手術或放射治療的人士等。」

曾在肺部抽出粟米粒 患者由於吞嚥困難而進食得很慢，可能1小時只吃了兩口，患者很容易出現脫水、營養攝取不足的情況，患者與照顧者也可能出現情緒問題。不過最嚴重是可引起吸入性肺炎，曾華德續指，「吸入性肺炎死亡率達20%至70%。患者或有呼吸因難、胸口痛、呼吸有雜音、疲倦、口氣等徵狀，但要留意有些患者並無感覺，不知咽喉有殘留食物，也不知自己落錯格。曾有個案透過支氣管鏡在右下肺葉抽出一粒粟米。」 全面評估吞嚥能力 及時、準確診斷吞嚥障礙，可幫助患者得到合適的治療，減少住院時間及醫療開支，令生活質素得到提升。香港港安醫院—司徒拔道言語治療師黎頌謙指，「我們會先為患者作臨床吞嚥評估，如檢查口腔結構和衛生、量度舌頭壓力力度、喉部肌肉抗阻力度、吞咽肌肉活動量等，有需要便會做內視鏡吞嚥檢查(FEES)，在鏡頭下有系統地引導患者運用不同方式吞服不同分量、質地、稀稠度的含色素食物和飲料，找出吞嚥能力的弱項、落錯格的風險來源、找出吞嚥補償策略，及評估是否適合移除鼻胃喉等。」之後就可逐一測試適合患者的食物飲品級別，從以減低吸入性肺炎的風險，協助患者安全進食。患者亦會接受吞嚥治療及訓練，有機會回復吞嚥能力，正常進食。



引入IDDSI標準 吞嚥困難患者或須進食軟餐、碎餐、糊餐，但軟、碎、糊的稀稠度定義在不同地方或有不同，於是香港港安醫院—司徒拔道引入IDDSI，將食物和飲品的稀稠度客觀地分為0級(稀薄)至7級(容易咀嚼/食物原狀)，讓醫護人員、言語治療師、營養師、照顧者和患者有共通「飲食用語」，減少溝通誤會。例子如清水屬0級(稀薄)、濃稠蜜糖為3級(中度杰)、布甸為4級(糊狀)等。香港港安醫院—司徒拔道亦設有香港吞嚥治療診所，為高危一族提供全面評估服務及介入措施；而院內亦全面實行IDDSI標準，為住院患者提供吞嚥安全的食物。