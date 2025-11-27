吸入煙霧後感不適咳嗽/喉嚨乾涸 中醫教吃2款食療舒緩不適

於火災附近，過度吸入煙霧導致呼吸道不適，又應如何自救？有中醫師指出，如果輕度吸入煙塵引起不適，並出現持續咳嗽或氣管乾燥等症狀時，可以使用2款食療舒緩不適感。但若果是火災現場嚴重吸入濃煙或高溫煙霧的人士感到不適，就應及時求醫。

吸入煙霧後感不適咳嗽喉嚨乾涸 中醫師彭子芯在其instagram上分享指，輕微吸入火災現場煙塵的人士，患者可能會經歷以下症狀： 鼻腔、咽喉、聲帶及氣管的乾涸

異物感

增加的分泌物（如鼻涕及痰液）

持續咳嗽 彭醫師強調，如果有過重度吸入煙霧或出現嚴重症狀，必須立即就醫！以上建議僅適用於輕度吸入煙塵引起不適的人士。 她表示，緊急的措施包括： 盡量遠離火災現場，避免持續接觸煙霧。 多飲水，幫助潤喉及保持水分。

中醫教吃2款食療舒緩不適 另外，在中醫的角度亦有舒緩的方法。中醫認為，火災引起的輕微吸入性損傷主要和「熱毒」及「肺陰」的損傷有關，導致相關的乾燥、痰濕等不適。可以考慮使用以下食療方法： 1. 呼吸道乾燥不適 食材：百合、雪梨（連皮）、沙參、玉竹。

方法：煲雪梨水或直接生吃雪梨，這比單純飲用清水更能快速滋潤，但仍需保持飲水的習慣，建議清水和雪梨水各半。 2. 痰液分泌多或伴隨咳嗽 食材：陳皮、川貝、南北杏、桔。

方法：用1-2片洗淨的陳皮煮水約30-45分鐘後飲用，有助於減輕痰液及咳嗽的不適。 彭醫師提醒，如有其他特殊症狀，或使用食療後症狀仍未明顯改善，應立即就醫檢查，以避免病情惡化並產生慢性問題。

