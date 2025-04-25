告別咳嗽與病後虛弱 2大中藥材護肺增免疫力

咳嗽幾乎是每個人的「常客」，無論是感冒癒後的久咳，還是轉季時因氣候變化引發的敏感咳，這些無痰乾咳總是令人不勝其擾。試想一下，正當你在擠滿人的地鐵裡，突然一下乾咳，旁人投來異樣眼光，悄悄拉開距離，這種尷尬，誰沒經歷過？明明早已康復，身體無病，還是咳個不停，喉嚨乾癢難耐，整個人亦感到疲憊不堪。更令人沮喪的是，許多人試過各種方法，卻依然咳嗽纏身，這些問題的根源，往往與免疫力下降或呼吸道敏感有關。 都市人最常遇到的咳嗽，主要分為兩大類：感冒癒後的久咳和轉季敏感咳，前者當感冒痊癒後，咳嗽卻遲遲不退，無痰乾咳持續數週甚至數月，讓人身心俱疲；後者在氣候變化或空氣質量下降或吸煙習慣，呼吸道敏感引發乾咳，喉嚨乾癢難耐，特別在春夏交替或秋冬時頻發。

一項針對都市人健康的調查顯示，受訪者均曾經歷這兩種無痰乾咳, 且徵狀頑固，短則數週，長則數月。調查進一步發現，久咳不僅影響睡眠品質，還會干擾情緒和食慾，顯著降低生活品質。如何有效止咳並恢復健康狀態，成為許多人關注的焦點。 余仁生虎乳芝草本飲：中西合璧止咳良方 中醫認為，咳嗽的根源多與肺部氣虛、免疫力下降或呼吸道敏感有關。針對久咳與敏感咳，中醫以「潤肺、護肺」為核心，通過天然草本調理身體，從根本止咳並增強免疫力。余仁生推出了一款結合中西合璧的止咳產品「虎乳芝草本飲」，以三大天然成分，應對四大無痰咳嗽，幫助潤肺止咳、改善呼吸系統健康，加速癒後調理，讓身體重拾活力。余仁生虎乳芝草本飲含有的3重天然成分，包括馬來西亞國寶虎乳芝，具有潤肺止咳功效；冬蟲夏草菌絲體增強免疫力並紓緩敏感症狀；黑接骨木莓提升呼吸道健康。該款草本飲適合6歲或以上人士飲用，通過食品GMP及HACCP安全認證，無副作用及依賴性，安全可靠。

全效Cs-4蟲草：癒後調理升級選擇 即使病後看似徵狀全消，感冒或流行病其實已悄悄傷肺，容易引發虛喘、肺虛短氣，甚至疲勞等不適，讓人感覺元氣未復。余仁生的全效Cs-4蟲草菌絲體膠囊（加強配方），以2倍濃度的配方，有效改善鼻敏及流行病後的呼吸系統健康。更獲用家體驗證實，連續服用14天後，88%的用家表示鼻敏狀況顯著改善。呼吸更順暢，精神狀態也自然提升。

真實用家分享 「虎乳芝草本飲適合需要長時間說話的人士。它不但能夠紓緩因長時間說話而引起的喉嚨不適，還能有效應對感冒後無痰的持續咳嗽。這款飲品在流感高峰期非常合適，有助於增強免疫力。」——Coby

「近日細仔咳不停，已看了幾次醫生，咳嗽情況未有太大改善。經親友介紹知道余仁生虎乳芝草本飲成分天然，我就安心畀細仔飲用了三天，咳嗽情況明顯改善，味道少少甜，小朋友容易入口。」——家長陳太 「我之前會因為鼻敏瞓得好差，朝早起身一定會有鼻水。食咗余仁生全效Cs-4蟲草菌絲體膠囊（加強配方）兩個星期左右，情況有好轉到，瞓覺時少咗因為鼻敏引致嘅鼻水同鼻塞，所以好瞓咗。」——周小姐 「仔仔的鼻敏狀況：服用前不時鼻敏發作，鼻水不受控制，持續影響睡眠及上堂……服用西藥只可短暫紓緩，服用14日後，明顯改善敏感，睡眠質素提升及專注上堂。」——蘇小朋友家長