呼吸不順「坐著才能入眠」 求醫竟是心臟衰竭 「這些人」更須注意

心臟衰竭患者常見的症狀包括呼吸困難、端坐呼吸、陣發性夜間呼吸困難、下肢水腫，以及疲勞和活動能力下降。

洪太太今年65歲，雖有高血壓和糖尿病，但身體還算硬朗。最近她出現睡眠困難、呼吸短促、咳嗽等症狀，甚至需要坐著才能入眠。同時，她注意到體重增加和下肢水腫。經醫院檢查後，發現是心臟衰竭。

國泰綜合醫院心血管中心主治醫生李浩維指出，心臟衰竭是指心臟無法有效地將血液泵出，導致血液供應不足和體內水分積聚。它可分為收縮型和舒張型心臟衰竭，兩者都會引起水分滯留，並可能導致心臟擴大惡化。心臟衰竭的預後不容樂觀，1年內死亡率約20%至30%，5年內更高達45%至60%。

心臟衰竭是指心臟無法有效地將血液泵出，導致血液供應不足和體內水分積聚。

李浩維醫生指出，診斷心臟衰竭通常需要綜合考慮臨床症狀、影像學檢查和實驗室檢驗。醫生會評估患者的症狀表現，進行胸部X光檢查以評估肺水腫或心臟擴大情況，使用心臟超聲波檢查心臟結構和功能，並通過抽血檢驗心衰竭指數來協助診斷。

李浩維醫生表示，心臟衰竭患者常見的症狀包括呼吸困難、端坐呼吸、陣發性夜間呼吸困難、下肢水腫，以及疲勞和活動能力下降。呼吸困難可能從輕度活動時出現，隨疾病進展可能在靜息時也會發生。

患者需要在日常生活中限制水分和鹽分攝取。

心臟衰竭治療這樣做 配合生活習慣雙管齊下

心臟衰竭的治療主要包括藥物治療和介入治療。李浩維說明，藥物治療包括利尿劑、硝酸甘油、血管張力素相關藥物、乙型阻斷劑、礦物皮質素受體拮抗劑和葡萄糖轉運蛋白抑制劑等；介入治療則根據病因可能需要進行心導管或外科繞道手術、瓣膜手術、電燒或節律器置放等。對於末期患者，可能需要考慮心臟移植或心室輔助器。

為了更好地管理心臟衰竭，患者需要在日常生活中注意幾個方面：限制水分和鹽分攝取，定期監測體重變化，控制高血壓、高血糖和高血脂，戒煙並避免二手煙暴露，保持適度的漸進式運動計劃，以及規律服藥和定期門診監察。

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