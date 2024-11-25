呼吸急促送院「心跳連停3次」 緊急「人工心肺+心導管」救回一命

一位74歲老婦人，在家看電視突然心跳快到好像聽到心臟碰碰跳聲音，呼吸急喘，被送急症就醫，心電圖顯示為致命的心室性心搏過速(VT)、收縮壓僅60mmHg，緊急給予電擊與急救，前後電擊3次，心跳隨後也停止了3次。緊急裝置人工心肺，急送心導管室，發現她的右冠狀動脈已被血栓完全阻塞，幸及時抽出血栓和置放血管支架，救回生命。

澄清醫院介入性心血管科張耿豪主任說，致命的心室性心搏過速心跳一分鐘超過150次，而缺血性心臟病是造成心室性心搏過速最常見的原因，常會讓血壓不穩定、心臟停止跳動甚至死亡。心室性心搏過速的症狀可能包含：心悸、心跳速率過快、呼吸急促、胸痛、眩暈、昏厥，嚴重時會出現心因性休克或猝死。該患者的心室性心搏過速顯然是心肌梗塞造成，其致死率更高，這樣的病狀，到院治療前就死亡的比率約70%至80%。

人工心肺緊急介入穩定心跳 緊急接續心導管手術抽出血栓

張耿豪主任表示，心導管發現該患者的右冠狀動脈有相當多血栓，導致血管完全阻塞，經將血栓抽出，再置放兩根血管支架，不到一個小時的時間，就順利將血管打通，轉入深切治療病房，隔天病人就恢復了意識。

張耿豪主任強調，類似這樣的心肌梗塞病人，如果沒有心臟外科人工心肺團隊及時介入穩定患者心跳，讓身體器官維持血流，是較難從急診室轉到心導管室接受打通心血管救命手術。該病患經心導手術後四天就順利移除人工心肺，七天後移除呼吸器，可以靠自己呼吸，可以正常從口進食，經過復健，不到三周時間就可以自行走路，恢復正常生活，持續接受門診監察。

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