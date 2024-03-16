呼吸道病毒在台灣社區蔓延 專科醫生圖文解析如何提防肺炎鏈球菌

台灣疾管署統計台灣今年2月全國類流感就診率達近兩年新高，可見社區中潛藏各類呼吸道病毒。而肺炎鏈球菌也是社區常見致病菌之一，全年都有肺炎鏈球菌感染的病例發生，而冬季至春季為高峰期。成大醫院內科部內分泌新陳代謝科教授歐弘毅醫生表示，肺炎鏈球菌常潛伏在鼻腔內，可透過飛沫傳播，易受感染的族群主要是未滿5歲的嬰幼兒和65歲以上的老年人。



呼吸道病毒在台灣社區蔓延 專科醫生圖文解析如何提防肺炎鏈球菌

「糖尿病患的抵抗力較差，感染肺炎鏈球菌後，出現侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症的機會較高。」歐弘毅醫生說，「這些患者發病後常常是兵敗如山倒，相當危險，可能住院超過一個月。事先做好預防措施，才是最佳的策略！」 歐弘毅醫生說明，感染肺炎鏈球菌時，患者可能會出現發燒、畏寒、咳嗽、氣喘、呼吸急促、胸痛、頭痛、嘔吐等症狀。肺炎鏈球菌會導致中耳炎、鼻竇炎、肺炎等，在免疫力下降時，還可能侵入血液中造成「侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症」。侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症的臨床表現相當多樣，包括敗血症、腦膜炎、關節炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等，嚴重可能進展為敗血症，危及性命。

侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症進展快速，年紀較大的民眾，以及罹患糖尿病、慢性腎病變、慢性心臟病、慢性肺臟病、慢性肝病、惡性腫瘤、免疫功能缺失及使用類固醇或免疫抑制劑等患者，建議做好預防措施，若出現相關症狀，一定要提高警覺，及早就醫接受合適的治療。 面對肺炎鏈球菌威脅 提前預防醫生建議這樣做！ 由於肺炎鏈球菌可潛伏鼻腔中，呈無症狀的帶菌狀態，健康成人中約有5%至10%的帶菌率，孩童則有20%至40%的帶菌率，可能在不知不覺中經由飛沫散播，因此大家團聚、出遊的時候，要提防肺炎鏈球菌。歐弘毅醫生說，想預防肺炎鏈球菌要勤洗手、戴口罩、盡量避開人潮，接種肺炎鏈球菌疫苗也是非常有效的預防方式。