呼吸道病毒在台灣社區蔓延 專科醫生圖文解析如何提防肺炎鏈球菌

台灣疾管署統計台灣今年2月全國類流感就診率達近兩年新高，可見社區中潛藏各類呼吸道病毒。而肺炎鏈球菌也是社區常見致病菌之一，全年都有肺炎鏈球菌感染的病例發生，而冬季至春季為高峰期。成大醫院內科部內分泌新陳代謝科教授歐弘毅醫生表示，肺炎鏈球菌常潛伏在鼻腔內，可透過飛沫傳播，易受感染的族群主要是未滿5歲的嬰幼兒和65歲以上的老年人。
「糖尿病患的抵抗力較差，感染肺炎鏈球菌後，出現侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症的機會較高。」歐弘毅醫生說，「這些患者發病後常常是兵敗如山倒，相當危險，可能住院超過一個月。事先做好預防措施，才是最佳的策略！」
歐弘毅醫生說明，感染肺炎鏈球菌時，患者可能會出現發燒、畏寒、咳嗽、氣喘、呼吸急促、胸痛、頭痛、嘔吐等症狀。肺炎鏈球菌會導致中耳炎、鼻竇炎、肺炎等，在免疫力下降時，還可能侵入血液中造成「侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症」。侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症的臨床表現相當多樣，包括敗血症、腦膜炎、關節炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等，嚴重可能進展為敗血症，危及性命。
侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症進展快速，年紀較大的民眾，以及罹患糖尿病、慢性腎病變、慢性心臟病、慢性肺臟病、慢性肝病、惡性腫瘤、免疫功能缺失及使用類固醇或免疫抑制劑等患者，建議做好預防措施，若出現相關症狀，一定要提高警覺，及早就醫接受合適的治療。
面對肺炎鏈球菌威脅 提前預防醫生建議這樣做！
由於肺炎鏈球菌可潛伏鼻腔中，呈無症狀的帶菌狀態，健康成人中約有5%至10%的帶菌率，孩童則有20%至40%的帶菌率，可能在不知不覺中經由飛沫散播，因此大家團聚、出遊的時候，要提防肺炎鏈球菌。歐弘毅醫生說，想預防肺炎鏈球菌要勤洗手、戴口罩、盡量避開人潮，接種肺炎鏈球菌疫苗也是非常有效的預防方式。
接種肺炎鏈球菌疫苗能夠發揮顯著的保護效果，降低幼童、老年人、慢性病患等高危險群遭到感染的機會，也有助於降低鼻腔帶菌率，進而減少經由飛沫傳染肺炎鏈球菌的機會，保護身邊的高危險群。
公費肺炎鏈球菌疫苗條件放寬、納入PCV13疫苗
目前的肺炎鏈球菌疫苗主要有13價結合型疫苗PCV13與23價多醣體疫苗PPV23，可以預防一些常造成感染的血清型。歐弘毅醫生說，23價多醣體疫苗PPV23能夠誘導身體產生抗體，但是免疫反應持續時間較短。13價結合型疫苗PCV13可以活化T細胞，產生長期的免疫記憶，保護效果可維持10年以上。
13價結合型疫苗PCV13與23價多醣體疫苗PPV23皆屬不活化疫苗，可以和流感疫苗或新冠肺炎疫苗同時接種。歐弘毅醫生說，建議採「左流右肺」，在左手接種流感疫苗，右手接種肺炎鏈球菌疫苗，幫助提升保護力。
肺炎鏈球菌疫苗的安全性高，極少出現嚴重副作用。少部分民眾可能出現注射部位紅腫、疼痛的反應，通常會在幾天內恢復。歐弘毅醫生說，隨著預防接種觀念的進步，有許多人會選擇自費接種疫苗，保護自己，也保護身旁的家人免於肺炎鏈球菌的威脅。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：呼吸道病毒社區蔓延中！提防肺炎鏈球菌，公費疫苗增加PCV13，保護更廣、更持久，專科醫師圖文解析】