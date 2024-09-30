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健康
2024-09-30 12:18:00

咖啡一天可以喝幾杯？飲太多可能失眠、頭暈、心悸

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咖啡

攝取過多咖啡因會出現失眠、頭暈、心悸或心律不整等狀況。

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咖啡是世上最受歡迎的飲品之一，除了可提神之外亦有抗氧化、燃脂及預防糖尿病等功效，但是要飲得健康，則有不少學問，包括每日飲幾多杯、落幾多糖、是否加奶等都有影響。下文會解釋咖啡一天可以喝幾杯，以及飲太多的副作用。

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一日最多攝取400微克咖啡因

成年人建議一日的咖啡因攝取上限為300400微克，約相等於5份標準濃縮咖啡。有營養師提醒，如果每日飲用4杯或以上，有機會因鈣質流失而增加骨折風險。另外攝取過多咖啡因更會出現失眠、頭暈、心悸或心律不整等狀況。

另外，孕婦一日最多可攝取200微克咖啡因，並應盡量少飲，以免胎兒受影響。

咖啡因｜咖啡飲太多有咩症狀？兩個唔飲咖啡提神方法

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奶精

奶精中的飽和脂肪及反式脂肪會影響健康。

減少加糖加奶

不少人喜歡以糖及牛奶與咖啡作配搭，此舉不但增加咖啡的熱量，奶精中的飽和脂肪及反式脂肪亦會影響健康。如果無法接受黑咖啡，則可減少落糖及選用鮮奶代替奶精。

 

咖啡

空腹飲用咖啡或會對胃部造成刺激及負擔。

避免空腹飲咖啡

有研究指咖啡的苦澀味有機會刺激胃酸產生，若空腹飲用或對胃部造成刺激及負擔，更有機會因括約肌鬆弛而導致胃酸倒流的情況。

另外，有研究指空腹飲咖啡亦會令身體對於早餐的血糖反應提高50%，若血糖過高，有機會引發中風及心臟病等併發症。

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