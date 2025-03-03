咪亂食！止痛藥、抗生素不等於「消炎藥」 一文睇清三者作用、差異

聯新國際醫院運動醫學科王凱平醫生表示，止痛藥、消炎藥、抗生素的作用完全不同，用錯藥不僅可能影響治療效果，還可能延遲傷勢愈合。

認為所有能止痛、抗感染的藥都可以「消炎」，其實是錯誤的用藥觀念！止痛藥、消炎藥、抗生素是常見的藥物，許多人習慣將它們統稱為「消炎藥」。對此聯新國際醫院運動醫學科王凱平醫生表示，實際上這三類藥物的作用完全不同，用錯藥不僅可能影響治療效果，還可能延遲傷勢愈合。

抗生素：有殺菌或抑制細菌生長的作用，與發炎並無直接關係，多用於治療細菌感染，如蜂窩性組織炎、肺炎、泌尿道感染等。

抗生素：有殺菌或抑制細菌生長的作用，與發炎並無直接關係，多用於治療細菌感染，如蜂窩性組織炎、肺炎、泌尿道感染等。

抗生素：有殺菌或抑制細菌生長的作用，與發炎並無直接關係，多用於治療細菌感染，如蜂窩性組織炎、肺炎、泌尿道感染等。

抗生素：有殺菌或抑制細菌生長的作用，與發炎並無直接關係，多用於治療細菌感染，如蜂窩性組織炎、肺炎、泌尿道感染等。

抗生素：有殺菌或抑制細菌生長的作用，與發炎並無直接關係，多用於治療細菌感染，如蜂窩性組織炎、肺炎、泌尿道感染等。

止痛藥、消炎藥、抗生素的作用和適用情境都不相同，王凱平醫生也為大家列出了三者之間的差異：

發炎也是身體修復的一部分 消炎藥用錯有「這影響」！

當受傷或進行手術後，醫生可能會開立止痛藥或消炎藥幫助減輕傷口帶來的不適。不過王凱平醫生指出，雖然消炎藥能夠減少腫脹與疼痛，但同時可能延遲組織的真正修復。醫生舉例，運動傷害治療中常用增生注射(Prolotherapy)、高濃度葡萄糖、PRP(高濃度血小板血漿)、PLT(血小板凍晶)等療法，核心機制是利用人體自身的發炎反應來啟動組織修復。就有一位運動員在接受PRP治療膝蓋韌帶撕裂傷時，使用了含有消炎藥的貼布，導致原本應增生的組織修復效果不佳，後來額外注射第二劑PRP，且未再使用消炎藥才順利恢復。

王醫生說明，「發炎反應」是身體的自我修復機制，會在受傷後啟動，能清除受損細胞並促進組織再生；過度抑制發炎反應，雖然短期內會感覺比較舒服，但也可能減緩身體修復的速度，甚至對長期恢復造成影響。尤其在進行增生注射等療法後，切記不要使用消炎藥，避免影響治療效果。醫生也提醒民眾，務必釐清止痛藥、消炎藥和抗生素的真正用途，避免發生錯誤用藥的情況。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】