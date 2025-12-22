咪畀骨骼變脆！醫生籲：腎病高風險者及早監測 擺脫骨折與心血管危機

洗腎是末期腎臟病患者維持生命的重要治療方式，但腎臟病帶來的不只代謝失衡，更潛藏骨折與心血管事件的危機。高雄榮總腎臟內科陳建良主任提醒，洗腎患者中有三大族群年長者、女性、體重過輕者，特別容易受到「繼發性副甲狀腺機能亢進(Secondary Hyperparathyroidism，SHPT)」影響，導致骨骼脆化與血管鈣化，若未積極預防，骨折及心血管疾病的風險會大大提高。

高風險族的雙重挑戰：當骨質疏鬆遇上腎性骨病變

陳建良主任指出，年長者的代謝與骨修復能力本就減弱，而女性停經後雌激素驟降會導致骨質流失明顯，體重過輕者則因骨骼承受的負重刺激不足，骨密度本身就偏低。當這些因素與繼發性副甲狀腺機能亢進交疊時，就像在脆弱的地基上再加一層壓力，骨折與心血管事件的風險都會倍增，骨質流失的速度會是其他腎病患者的3至4倍。

治療關鍵指標：監測副甲狀腺素 (iPTH) 、超前部署才是治本之道

要避免繼發性副甲狀腺機能亢進惡化及骨密度持續流失，陳建良主任強調，持續監測血液中的「副甲狀腺素」及鈣、磷指數是關鍵指標，同時搭配骨密度檢測，更能夠針對每位病人的狀況給予更精準的治療方針。他也提到日本的治療指引比較早介入治療，而就是因為這樣及早治療的觀念，降低了後續只能開刀治療的機率。陳醫生提醒「早期介入、及早控制副甲狀腺素，才能真正減緩骨質流失與心血管負擔。」