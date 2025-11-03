咳唔停點算？認識慢性咳嗽成因 才能從根本止咳

日日咳不停 認識慢性咳嗽成因 才能從根本止咳

新冠病毒加流感夾擊，很多人都日日咳不停，如果你持續咳嗽超過8個星期，便可能已經患上慢性咳嗽，不但令患者辛苦，更可能影響親人的生活。造成慢性咳嗽咳嗽的原因由很多，有些與呼吸系統問題有關，有的則由不良生活習慣而起，甚至可能是體內潛伏疾病所致，若不及早處理，後果可以十分嚴重。

咳嗽是人體的防禦機制之一，目的是清除氣管內的外來刺激物，但是反覆及持續的咳嗽則可能生理或病理造成咳嗽神經持續受到刺激，這時咳嗽便不是一般的自然反應，而是患病的症狀。

引起持續咳嗽的原因常見有： 1.吸煙 煙霧不但會刺激呼吸道，更可誘發氣道炎症，產生咳嗽等症狀。 2.空氣污染 污濁空氣中的懸浮粒子及有毒物，可刺激呼吸道而引發咳嗽。 3.過敏 空氣中的過敏原經呼吸進入身體，繼而引起咳嗽。 4.呼吸道感染 咳嗽是慢性支氣管炎及慢性阻塞性肺病等病患的常見症狀。