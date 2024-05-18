咳唔停！一文睇清感冒、氣喘、肺阻塞5類疾病點區分

「咳咳咳！」全家大小換季咳不停，究竟是感冒、氣喘、百日咳、長新冠還是慢性阻塞性肺病呢？林口長庚胸腔內科系呼吸道疾病主任張博瑞解這5大類疾病的基本區分方式，包括「咳嗽天數、能否自行痊愈、是否有喘鳴聲」等，若需更細節或更精準的診斷跟治療，皆可尋求醫生的協助。

治療方式：以症狀緩解為主，大多數過幾天可以自行痊愈。但是若有過敏性疾患的患者，例如最常見的為過敏性鼻炎，就需要多加針對鼻子過敏使用藥物控制，例如口服藥、鼻噴劑等。

疾病特徵：通常3到5天可自行痊愈，但是須注意若合併過敏體質，一旦感冒又無法控制過敏性鼻炎，慢性咳嗽的症狀就會更嚴重。

疾病特徵：慢性阻塞性肺病(COPD)症狀包括「咳、痰、喘」，通常肇因於長期吸煙，或者是長期暴露在空氣不佳的環境之下，是成人的疾病，基本上小朋友不用考慮罹患慢性阻塞性肺病的可能性。

治療方式：控制藥物包括口服類固醇、吸入式類固醇、生物製劑等；緩解藥物則例如氣管舒張劑。建議使用有抗發炎效果的吸入式類固醇，才能夠讓氣管發炎得到良好的控制和改善。

疾病特徵：除了長期咳嗽，甚至還會有胸悶、呼吸不順，或是呼吸時會聽到「咻咻咻」的喘鳴聲。

治療方式：包括止咳藥、化痰藥或氣管舒張劑等，中西醫整合治療模式也是治療策略之一，提供病人改善的希望。

疾病特徵：一定會先感染新冠病毒，而後相關症狀「該痊愈卻沒有好」，持續1個月甚至3個月以上。不少人感染新冠病毒後數月，仍出現疲勞感、呼吸困難等長新冠症狀。

百日咳

疾病特徵：百日咳顧名思義會咳3個月以上，除此之外，有的人甚至會合併咳嗽咳到出現哮吼聲。兒童百日咳所引起的症狀比較嚴重；成人的症狀則常被誤以為是感冒，因此容易被低估。百日咳不像黴漿菌可以進行快速檢測，需要到醫院做進一步的鼻咽採檢，才能確定是否為百日咳。

治療方式：百日咳的治療跟黴漿菌的治療藥物相當相近，基本上以黴漿菌的方式去治療即可。除了症狀治療，特定抗生素也會有幫助。

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