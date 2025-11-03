咳嗽胸痛勿輕視 積極就醫揪出早期肺癌救自己一命

宜蘭67歲曹先生因身體不適至診所求診幾次後，仍頻繁咳嗽甚至出現胸痛、咳血，他驚覺這份不適感不太對勁，機警選擇就醫檢查。今年4月到羅東博愛醫院胸腔內科看診，胸腔內科醫生檢查發現肺部有異物，立即安排電腦斷層詳檢，一照之下發現是肺部腫瘤，會同胸腔外科處理。

肺癌早期症狀像感冒 如忽略不就醫將大幅增加危險性

白楚彬醫生表示，肺癌早期症狀為呼吸道症狀，一般人常誤以為是重感冒而延誤就醫。肺癌長年居癌症十大死因之首，若能及時發現早期肺癌，可說是不幸中的大幸，因為肺癌依期數愈高，轉移與復發機率呈翻倍成長：第一期肺癌癌細胞轉移約在10%至30%、5年內復發機率為5%至10%，但若為第二期，5年內復發機率可能提升至30%。換言之，早期腫瘤若能及早發現、及早移除，大幅降低癌細胞擴散機率與復發風險。

患者機警救了自己 術後搭配復健運動加快恢復

白楚彬醫生表示，個案曹先生警覺自己病情，在症狀出現後幾周內就積極到醫院就醫，在最短的時間內手術移除病灶。手術結果顯示癌細胞並未擴散至身體其他部位，基本上手術處理病灶後即完成治療，術後搭配復健運動，體力恢復即能正常生活，後續只要定期覆診追蹤即可。曹先生的機警救了自己一命，若誤以為是感冒而晚了數個月檢查治療，也許腫瘤會惡化、癌症期數也會有所不同。