咳嗽胸痛勿輕視 積極就醫揪出早期肺癌救自己一命

宜蘭67歲曹先生因身體不適至診所求診幾次後，仍頻繁咳嗽甚至出現胸痛、咳血，他驚覺這份不適感不太對勁，機警選擇就醫檢查。今年4月到羅東博愛醫院胸腔內科看診，胸腔內科醫生檢查發現肺部有異物，立即安排電腦斷層詳檢，一照之下發現是肺部腫瘤，會同胸腔外科處理。
胸腔外科白楚彬醫生評估病患身體狀況以及腫瘤情形後，利用「達文西機械臂」為曹先生手術切除肺部腫瘤，病理結果顯示為早期(第一期)肺腺癌，手術後無併發症，住院4天後出院。
肺癌早期症狀像感冒 如忽略不就醫將大幅增加危險性
白楚彬醫生表示，肺癌早期症狀為呼吸道症狀，一般人常誤以為是重感冒而延誤就醫。肺癌長年居癌症十大死因之首，若能及時發現早期肺癌，可說是不幸中的大幸，因為肺癌依期數愈高，轉移與復發機率呈翻倍成長：第一期肺癌癌細胞轉移約在10%至30%、5年內復發機率為5%至10%，但若為第二期，5年內復發機率可能提升至30%。換言之，早期腫瘤若能及早發現、及早移除，大幅降低癌細胞擴散機率與復發風險。
患者機警救了自己 術後搭配復健運動加快恢復
白楚彬醫生表示，個案曹先生警覺自己病情，在症狀出現後幾周內就積極到醫院就醫，在最短的時間內手術移除病灶。手術結果顯示癌細胞並未擴散至身體其他部位，基本上手術處理病灶後即完成治療，術後搭配復健運動，體力恢復即能正常生活，後續只要定期覆診追蹤即可。曹先生的機警救了自己一命，若誤以為是感冒而晚了數個月檢查治療，也許腫瘤會惡化、癌症期數也會有所不同。
手術方式多元 不同工具都能達到治療目的
隨醫療科技進展，胸腔手術方式多元，如達文西機械臂手術、單孔胸腔鏡手術等，都是肺癌手術利器，工具不同但都能達到治療目的。白楚彬醫生強調，罹癌期數愈晚期，疾病負擔愈大，透過化學治療、標靶藥物與免疫藥物多元治療，雖可積極地延緩疾病進程，但與早期疾病相較之下，治癒率仍較為低。
長期咳嗽胸悶勿輕視 善加利用低劑量電腦掃描檢查
白楚彬醫生也特別提醒，切莫輕忽長期咳嗽、胸悶或不明原因的呼吸不適，若有肺癌家族史或重度吸煙史，可考慮低劑量電腦掃描(LDCT)檢查，及早掌握自身健康狀況。LDCT是目前唯一國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，把握最佳治療契機，就是為自己與家人多一份保障。
