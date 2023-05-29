咳、大笑就滴！更年期尿失禁影響生活 日常咁做可以擺脫困擾

48歲的林女士從兩年前開始凡是咳嗽、大笑就會出現漏尿的情形，每天都需要頻繁更換棉墊，導致她變得不喜歡出門，心情十分煩躁，因此前往醫院門診尋求協助。醫師了解到林女士曾有過三次自然產的經驗，加上年近60歲，於是請其記錄每日排、漏尿次數，並透過骨盆肌底檢查及尿路動力學檢查，診斷為「更年期應力性尿失禁」。
更年期女性荷爾蒙減少 常有漏尿情形
尿失禁是常見的排尿障礙之一，學界將之名為「下泌尿道症狀」，是婦女常見的生理問題。台北慈濟醫院泌尿科趙梓辰醫師說明，女性尿道大概長約3至4公分，由骨盆底肌肉與尿道括約肌支撐，女性的雌激素接受器會分布在尿道以及陰道黏膜，而女性在更年期後女性荷爾蒙會減少，導致尿道黏膜萎縮、阻力下降，再加上膀胱頸與尿道括約肌閉鎖不全，就容易造成應力性尿失禁。
應力性尿失禁分4級 嚴重無時無刻都會漏尿
應力性尿失禁指的是身體因咳嗽、打噴嚏、搬重物等腹壓增加時，會不自覺地漏尿或滲尿，是尿失禁種類中最常見的一種，好發於患有糖尿病、肥胖、吸煙、曾有生產經驗及曾接受婦科手術的女性，其嚴重程度可分為四級：第一級為輕度，嚴重咳嗽、打噴嚏、搬重物與跳躍時才會產生滲尿；第二級為中度，稍微咳嗽、大笑、快走便會發生；第三級為重度，只要走路或改變姿勢就會漏尿；第四級為極重度，即使在休息狀態都會發生漏尿情形。
凱格爾運動＋藥物治療 改善尿失禁頻率
更年期應力性尿失禁病人一部分可以靠行為治療與藥物得到改善，趙梓辰醫師說明，由於應力性尿失禁大多是骨盆肌群支持、尿道括約肌的退化萎縮所引起的，可藉由凱格爾運動以一天進行2至3次、一次10回合的頻率強化整體骨盆底肌肉的強度。而藥物的部分包含女性荷爾蒙藥膏塗抹，屬於更年期荷爾蒙療法的一種，每日睡前塗抹於會陰處及陰道內，可以促進黏膜層增生，增加肌肉穩定性，減少漏尿情況。
透過以上兩種治療，其改善效果高達七成，持續積極治療的話，也可以預防症狀加重；而針對比較嚴重的病患，則需要進一部手術治療來改善。
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