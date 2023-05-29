咳、大笑就滴！更年期尿失禁影響生活 日常咁做可以擺脫困擾

48歲的林女士從兩年前開始凡是咳嗽、大笑就會出現漏尿的情形，每天都需要頻繁更換棉墊，導致她變得不喜歡出門，心情十分煩躁，因此前往醫院門診尋求協助。醫師了解到林女士曾有過三次自然產的經驗，加上年近60歲，於是請其記錄每日排、漏尿次數，並透過骨盆肌底檢查及尿路動力學檢查，診斷為「更年期應力性尿失禁」。

更年期女性荷爾蒙減少 常有漏尿情形

尿失禁是常見的排尿障礙之一，學界將之名為「下泌尿道症狀」，是婦女常見的生理問題。台北慈濟醫院泌尿科趙梓辰醫師說明，女性尿道大概長約3至4公分，由骨盆底肌肉與尿道括約肌支撐，女性的雌激素接受器會分布在尿道以及陰道黏膜，而女性在更年期後女性荷爾蒙會減少，導致尿道黏膜萎縮、阻力下降，再加上膀胱頸與尿道括約肌閉鎖不全，就容易造成應力性尿失禁。