哮喘也可以正常生活！只要做到「兩大關鍵」

哮喘是常見的呼吸道疾病，全球哮喘倡議組織將今年(2024年)世界哮喘日的主題訂為「哮喘教育賦權」，強調需要向哮喘患者提供適當的教育來控制他們的疾病，並識別何時尋求醫療協助。

哮喘治療 需配合醫生、自我護理 彰基副院長林慶雄醫生表示，很多哮喘都是從孩童時期開始，過去我們知道哮喘難治愈，但是現在可以控制的好，相信門診中很多哮喘患者和正常人一樣看不出來。 在奧運有一位選手也是有哮喘的毛病，但現在有很多很好的藥物，但是可以過著正常人一般的生活，要如何做到？第一，配合醫生、第二，自我照護。

正確吸藥、留意誘發因素 急性發作務必緊急就醫治療 彰基兒醫兒童過敏免疫風濕科醫生林侃璇表示，在兒童方面，尤其是正確的吸藥方式，可以達到好的藥物治療效果，對於疾病的控制是非常重要的，藉由教導正確的吸藥技巧及使用吸藥輔助器的幫助，可以讓病人的藥物治療效果達到最佳，進而穩定控制自己的哮喘疾病。 除了正確的吸藥之外，病人及照顧者在家中也要注意是不是有一些會誘發哮喘發作的高危因素，如果有任何問題，一定要記得覆診監察，讓醫生了解在家裡吸藥及哮喘症狀發作的情形，藉由這些來制訂對病人最好的藥物治療策略。 除了上述一般的保養哮喘控制以外，如果說病人或照顧者在家中有發現自己的症狀發作，或是有比較急性的呼吸困難，都要記得就醫，以利緩解症狀。