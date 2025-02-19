喝咖啡吃合桃可以防大腸癌？ 營養師教吃30種防癌食物

可以透過飲食降低患癌風險？有營養師指出，整理美國癌症基金會公布的30種抗癌食材，這些食材不僅富含抗氧化物質，還能增強免疫系統，降低癌症風險。
30種食物防大腸癌/肺癌/肝癌
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，罹癌人數持續上升，根據台灣衛生福利部最新統計，每4分2秒就有一人罹患癌症，所以，增加對抗癌的認識變得尤為重要。高敏敏強調，預防勝於治療，可以透過以下分別蔬菜與全穀類、堅果類、水果類、辛香料和飲品類的30種防癌飲食，降低癌症風險。
蔬菜與全穀類
- 椰菜花(對抗大腸癌)
- 白蘿蔔(對抗大腸癌)
- 豌豆(對抗大腸癌)
- 櫛瓜(對抗直腸癌)
- 菠菜(對抗肺癌)
- 胡蘿蔔(對抗肺癌)
- 蘑菇(對抗乳癌)
- 羽衣甘藍(對抗乳癌)
- 糙米(對抗肝癌)
堅果
- 亞麻籽(對抗乳癌)
- 合桃(對抗大腸癌)
水果類
- 蘋果(對抗大腸癌)
- 西柚(對抗大腸癌)
- 藍莓(對抗口腔癌)
- 紅桑子(對抗口腔癌)
- 黑莓(對抗前列腺癌)
- 番茄仔(對抗前列腺癌)
- 西瓜(對抗前列腺癌)
- 士多啤梨(對抗皮膚癌)
- 車厘子(對抗直腸癌)
- 提子(對抗肺癌)
- 橙(對抗肺癌)
- 檸檬(對抗子宮頸癌)
- 木瓜(對抗攝護腺癌)
- 石榴(對抗乳癌)
辛香料
- 大蒜(對抗大腸癌)
- 辣椒(對抗肝癌)
- 洋葱(對抗咽喉癌)
飲品
- 咖啡(對抗大腸癌)
- 茶(對抗大腸癌)
慎吃8類致癌食物
營養師高敏敏解釋指，由於以上食材富含抗氧化物質，即天然植化素，能有效對抗癌細胞，增強免疫力，減少體內自由基，並具抗發炎的效果。不過，罹癌的原因有可能是家族遺傳、環境污染、生活過度壓力和不當的飲食習慣。雖然抗癌食材能提供防護，但某些食物則應避免，以降低罹癌風險：
- 燒烤物
- 高脂肪食品
- 油炸物
- 發霉食品
- 醃漬與煙燻食品
- 加工肉品
- 檳榔
- 酒精
營養師提醒，選擇天然食材、採用減法烹調，以及實施彩虹飲食(多樣化的食物選擇)，能讓我們更有效地對抗癌細胞。