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健康
2025-02-19 20:30:00

喝咖啡吃合桃可以防大腸癌？ 營養師教吃30種防癌食物

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喝咖啡吃合桃可以防大腸癌？ 營養師教吃30種防癌食物

喝咖啡吃合桃可以防大腸癌？ 營養師教吃30種防癌食物

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可以透過飲食降低患癌風險？有營養師指出，整理美國癌症基金會公布的30種抗癌食材，這些食材不僅富含抗氧化物質，還能增強免疫系統，降低癌症風險。

30種食物防大腸癌/肺癌/肝癌

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，罹癌人數持續上升，根據台灣衛生福利部最新統計，每4分2秒就有一人罹患癌症，所以，增加對抗癌的認識變得尤為重要。高敏敏強調，預防勝於治療，可以透過以下分別蔬菜與全穀類、堅果類、水果類、辛香料和飲品類的30種防癌飲食，降低癌症風險。

蔬菜與全穀類

  • 椰菜花(對抗大腸癌)
  • 白蘿蔔(對抗大腸癌)
  • 豌豆(對抗大腸癌)
  • 櫛瓜(對抗直腸癌)
  • 菠菜(對抗肺癌)
  • 胡蘿蔔(對抗肺癌)
  • 蘑菇(對抗乳癌)
  • 羽衣甘藍(對抗乳癌)
  • 糙米(對抗肝癌)

堅果

  • 亞麻籽(對抗乳癌)
  • 合桃(對抗大腸癌)

水果類

  • 蘋果(對抗大腸癌)
  • 西柚(對抗大腸癌)
  • 藍莓(對抗口腔癌)
  • 紅桑子(對抗口腔癌)
  • 黑莓(對抗前列腺癌)
  • 番茄仔(對抗前列腺癌)
  • 西瓜(對抗前列腺癌)
  • 士多啤梨(對抗皮膚癌)
  • 車厘子(對抗直腸癌)
  • 提子(對抗肺癌)
  • 橙(對抗肺癌)
  • 檸檬(對抗子宮頸癌)
  • 木瓜(對抗攝護腺癌)
  • 石榴(對抗乳癌)

辛香料

  • 大蒜(對抗大腸癌)
  • 辣椒(對抗肝癌)
  • 洋葱(對抗咽喉癌)

飲品

  • 咖啡(對抗大腸癌)
  • 茶(對抗大腸癌)
     
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慎吃8類致癌食物

營養師高敏敏解釋指，由於以上食材富含抗氧化物質，即天然植化素，能有效對抗癌細胞，增強免疫力，減少體內自由基，並具抗發炎的效果。不過，罹癌的原因有可能是家族遺傳、環境污染、生活過度壓力和不當的飲食習慣。雖然抗癌食材能提供防護，但某些食物則應避免，以降低罹癌風險：

  • 燒烤物
  • 高脂肪食品
  • 油炸物
  • 發霉食品
  • 醃漬與煙燻食品
  • 加工肉品
  • 檳榔
  • 酒精

營養師提醒，選擇天然食材、採用減法烹調，以及實施彩虹飲食(多樣化的食物選擇)，能讓我們更有效地對抗癌細胞。

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