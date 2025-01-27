喝果汁吃蒸蛋醫腸胃炎？中醫揭3種飲食解決腸胃炎

喝果汁、吃蒸蛋也可以解決腸胃炎問題？有中醫指出，近日諾如病毒問題變多，在中醫學上，如果有病毒入侵的話，可以根據症狀而選擇3種飲食，以解決腸胃炎問題。



諾如病毒康復後3天仍具傳染性 中醫師王大元在其facebook專頁上分享指，近日諾如病毒盛行，腹瀉的人數似乎明顯增加。而諾如病毒主要在11月到隔年3月之間流行，傳染途徑是糞口接觸，且能在嘔吐物和糞便中長時間存活，只需極小量的病毒便可引發傳染。中醫指，通常在感染後1至2天會出現不適症狀，如噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、倦怠和肌肉酸痛等。而病程約為2至3天，但康復後的3天內仍具傳染性，因此，如廁後要記得消毒並洗手。

喝果汁吃蒸蛋醫腸胃炎？ 諾如病毒引起的急性腸胃炎目前沒有特效藥和疫苗，最好的治療方法是多休息，並補充營養和電解質(布甸、蒸蛋、多士、運動飲料或鮮果汁等)。中醫師王大元表示，在中醫中，諾如病毒的症狀可能被稱為「泄瀉」、「霍亂」或「絞腸痧」，病毒進入人體後的表現因個人體質不同而異。臨床上至少可見三種證型： 外感風寒：常見於冬季，患者通常感到畏寒、胸悶欲吐，常用藿香正氣散進行調理。 濕熱內盛：患者可能出現高燒不退、腹瀉不止的情況，治療上會強調清熱解毒和利濕，常用黃連、金銀花搭配藿香、白朮等。 脾胃虛弱：症狀包括全身無力、食慾低下和嗜睡倦怠，治療上會祛邪輔以益氣健脾，可選用石柱參、黃耆、白朮、山藥等。