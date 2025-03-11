喝1款豆漿可防癌/心臟病/糖尿？營養師揭6大健康益處

喝黑豆漿有助防癌及心血管疾病？有營養師指出，黑豆漿富含多種營養成分，並具有防癌和降低心血管疾病風險的潛力。黑豆漿包含六大健康益處，能有效預防各種慢性疾病，特別是癌症，並且有助於降低膽固醇水平，進一步減少心血管疾病的發生率。

黑豆漿對人體6大好處

營養師王證瑋在其facebook專頁「營養小當家_阿罐營養師」上分享指，黑豆漿是一種由黑豆研磨製成的植物性飲品，當中含有豐富優質蛋白質、膳食纖維、抗氧化物質，以及多種維生素和礦物質。黑豆漿適合各年齡層飲用，不但能補充營養，更有以下6大健康益處：