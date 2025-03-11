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健康
2025-03-11 20:30:00

喝1款豆漿可防癌/心臟病/糖尿？營養師揭6大健康益處

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喝1款豆漿可防癌/心臟病/糖尿？營養師揭6大健康益處

喝1款豆漿可防癌/心臟病/糖尿？營養師揭6大健康益處

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喝黑豆漿有助防癌及心血管疾病？有營養師指出，黑豆漿富含多種營養成分，並具有防癌和降低心血管疾病風險的潛力。黑豆漿包含六大健康益處，能有效預防各種慢性疾病，特別是癌症，並且有助於降低膽固醇水平，進一步減少心血管疾病的發生率。

黑豆漿對人體6大好處

營養師王證瑋在其facebook專頁「營養小當家_阿罐營養師」上分享指，黑豆漿是一種由黑豆研磨製成的植物性飲品，當中含有豐富優質蛋白質、膳食纖維、抗氧化物質，以及多種維生素和礦物質。黑豆漿適合各年齡層飲用，不但能補充營養，更有以下6大健康益處：

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 1. 促進心血管健康

  • 降低血壓：黑豆漿中的鉀能幫助平衡體內鈉含量，降低高血壓風險。
  • 降低膽固醇：黑豆的異黃酮和可溶性纖維有助於降低低密度脂蛋白(LDL)，減少心血管疾病風險。
  • 抗氧化：黑豆皮中的花青素有助於減少動脈硬化，保護血管健康。

2. 調節女性荷爾蒙

  • 更年期健康：黑豆漿中的異黃酮可作為植物性雌激素，幫助緩解潮熱、骨質流失和情緒波動等更年期症狀。
  • 改善月經不適：適量飲用黑豆漿可以調節荷爾蒙，減少經期不適和經痛。

3. 增強免疫力，抗發炎

  • 減少發炎反應：黑豆中的花青素、維他命E和異黃酮能增強免疫系統，降低患病風險。
  • 提升抗氧化能力：花青素有助於清除自由基，減少細胞氧化損傷，降低慢性疾病風險，如糖尿病和癌症。

4. 控制體重，促進新陳代謝

  • 高蛋白低熱量：黑豆漿提供優質蛋白質，但熱量較低，增加飽足感，幫助控制體重。
  • 促進脂肪代謝：黑豆中的異黃酮能調節脂肪代謝，減少體脂堆積。

5. 維護腸道健康，預防便秘

  • 促進腸道蠕動：黑豆漿中的膳食纖維有助於預防便秘，維持腸道菌群平衡。
  • 穩定血糖：可溶性纖維有助於穩定血糖，減少血糖波動，適合糖尿病患者飲用。

6. 強化骨骼，預防骨質疏鬆

  • 維持骨骼健康：黑豆漿中的鈣、鎂和異黃酮有助於降低骨質流失風險，特別適合更年期女性和老人家。
  • 王證瑋提醒，適量飲用黑豆漿能為身體帶來多方面的益處，搭配均衡飲食，能發揮最佳健康效果。
     

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