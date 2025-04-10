單側耳朵悶塞恐是鼻咽癌早期徵兆！醫點名「高危險族群」注意

許多人都會忽視單側耳悶的症狀，以為只是感冒引起的，但其實單側耳悶的原因很多，如耳咽管功能障礙、中耳感染、過敏反應、耳部外傷等，也有可能是鼻咽癌、聽神經腫瘤等較嚴重疾病的先兆，因此千萬不可掉以輕心。

鼻咽癌以男性居多 高風險因素一次看 鼻咽癌高風險族群包括家族中有鼻咽癌病及鼻竇炎病史者，以及經常吸煙、飲酒，或喜食醃製食品、醬菜類、發酵品等習慣有關。 柳營奇美醫院耳鼻喉科田輝勣主任表示，鼻咽癌在台灣、港澳與大陸東南沿海都是好發的區域族群，許多人會因鼻涕帶血絲或頸部腫塊擔心是鼻咽癌而求診耳鼻喉科或腫瘤科。然而，許多患者卻常忽略單耳耳悶是早期的症狀，因為腫瘤好發於耳咽管開口附近，很容易造成耳咽管阻塞甚至中耳積水，就會出現耳鳴、耳悶塞感。以往常見有患者反覆求醫，經多次抽水未改善，經執行鼻咽鏡檢查，才發現罹患了鼻咽癌。

無上呼吸道感染卻單耳積水 應提高警覺 此外，許多人常誤以為中耳積水是因洗澡洗頭時，不慎讓水進入耳道導致，但其實不然，中耳積水是因耳咽管阻塞或無法打開導致。人的一生有兩個階段容易中耳積水，第一個階段是2到8歲，因為耳咽管較短又較水平，加上鼻咽扁桃腺增生，容易導致阻塞；另一個階段是在65歲以後，因耳咽管軟骨部硬化導致。所以，如果青壯年沒有上呼吸道感染卻發生單耳中耳積水超過3周，尤其是吸煙族群，務必提高警覺，及早就醫檢查。

預防鼻咽癌上身 日常這樣做為上策 田輝勣主任提醒，鼻咽癌的預防需要從飲食、生活習慣、環境等多方面入手。建議平時要均衡飲食，避免食用醃製食品，保持規律運動、充足睡眠，戒除煙酒與定期身體健康檢查，這些都是預防鼻咽癌的重要措施。而若有任何耳鼻症狀異常，應及時諮詢專業醫生，以獲得適切的診斷與治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】