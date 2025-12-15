噁心畏光又想嘔！32歲工程師靠「2招」偏頭痛改善大半

頭痛與神經、血管、作息與壓力皆有關，治療需搭配止痛藥與預防性藥物，包括口服與新型針劑，以降低發作頻率與疼痛強度。

頭痛是常見文明病，嚴重時會合併噁心、畏光、怕嘈吵等症狀，讓人身心俱疲。32歲電腦繪圖師王先生因此困擾近一個月，痛到無法工作、情緒低落，最後到羅東博愛醫院求診。經神經內科吳旻陽醫生檢查後，排除腦部疾病，確認為偏頭痛造成，並開始接受藥物與頭痛紀錄治療。

預防性治療＋頭痛日記 雙軌改善更有效

王先生每天盯著螢幕工作，頭痛卻幾乎「天天上門」，甚至持續一整天，迫使他只能躺下休息。吳旻陽醫生指出，頭痛與神經、血管、作息與壓力皆有關，治療需搭配止痛藥與預防性藥物，包括口服與新型針劑，以降低發作頻率與疼痛強度。他並要求王先生每天記錄「頭痛日記」，將發作時間、疼痛指數、誘因等詳細寫下。

吳旻陽醫生解釋，止痛藥可暫時壓制疼痛，但仍需靠預防性治療降低偏頭痛的發作頻率與強度，並縮短頭痛持續時間；而「頭痛日記」能協助追蹤症狀變化，讓醫生在覆診時更精準調整治療方向。