噴鼻助解 難治型抑鬱症

港人生活壓力大，導致不少人也有情緒問題，其中抑鬱症較為常見。精神科專科醫生葉百然表示，如果抑鬱症患者在接受兩種抗抑鬱劑後仍未達到緩解期，就歸類為難治型，治療上也比較困難。 約三分之一抑鬱症病人屬於難治型，葉百然解釋，當抑鬱症病人按照處方服食至少兩種抗抑鬱劑，在一定的分量及時間後仍未達到理想的改善，就可稱為難治型抑鬱症。而他們的抑鬱程度一般比較嚴重。

3種不同程度 抑鬱症主要分為輕微、中等和嚴重3種程度。輕微程度的病徵較少，未影響患者日常生活；中等程度病徵數量會增加，對生活上的影響較為顯著；嚴重程度的病徵數量很多，其工作、人際關係、家庭及生活等也嚴重受影響，病人更可能會長期臥床及拒絕出門，甚至有強烈的自殺念頭及出現思覺失調的病徵。雖然抑鬱症中有三分之一人屬難治型，但當中只有一成屬嚴重抑鬱症。 由抑鬱症開始 難治型抑鬱症通常由抑鬱症開始，大部分患者初期只有輕微病徵，其後病情以星期、月份及季節慢慢惡化，達到中等或嚴重程度。也有少數患者病情在一周內急速惡化，其自殺風險及功能受損的程度也會較高。另外，當病徵惡化太快，病人可能亦同時患上躁鬱症。 患者「病識感(患者對於自己健康狀態的知覺能力)」因人而異，葉百然稱，「第一層是最低層次的病識感，患者完全不會覺得自己出現問題；第二層開始覺得自己有問題，但將病徵歸咎於其他外在因素，例如壓力及運氣不好等；第三層的患者清楚自己患病，但不願意接受治療；第四層最為理想，患者了解自己患病，同時願意接受治療。」

