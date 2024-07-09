噴鼻助解 難治型抑鬱症

港人生活壓力大，導致不少人也有情緒問題，其中抑鬱症較為常見。精神科專科醫生葉百然表示，如果抑鬱症患者在接受兩種抗抑鬱劑後仍未達到緩解期，就歸類為難治型，治療上也比較困難。
約三分之一抑鬱症病人屬於難治型，葉百然解釋，當抑鬱症病人按照處方服食至少兩種抗抑鬱劑，在一定的分量及時間後仍未達到理想的改善，就可稱為難治型抑鬱症。而他們的抑鬱程度一般比較嚴重。
3種不同程度
抑鬱症主要分為輕微、中等和嚴重3種程度。輕微程度的病徵較少，未影響患者日常生活；中等程度病徵數量會增加，對生活上的影響較為顯著；嚴重程度的病徵數量很多，其工作、人際關係、家庭及生活等也嚴重受影響，病人更可能會長期臥床及拒絕出門，甚至有強烈的自殺念頭及出現思覺失調的病徵。雖然抑鬱症中有三分之一人屬難治型，但當中只有一成屬嚴重抑鬱症。
由抑鬱症開始
難治型抑鬱症通常由抑鬱症開始，大部分患者初期只有輕微病徵，其後病情以星期、月份及季節慢慢惡化，達到中等或嚴重程度。也有少數患者病情在一周內急速惡化，其自殺風險及功能受損的程度也會較高。另外，當病徵惡化太快，病人可能亦同時患上躁鬱症。
患者「病識感(患者對於自己健康狀態的知覺能力)」因人而異，葉百然稱，「第一層是最低層次的病識感，患者完全不會覺得自己出現問題；第二層開始覺得自己有問題，但將病徵歸咎於其他外在因素，例如壓力及運氣不好等；第三層的患者清楚自己患病，但不願意接受治療；第四層最為理想，患者了解自己患病，同時願意接受治療。」
不只心理因素
抑鬱症成因很多，包括基因及後天因素，葉百然強調，抑鬱症非純粹源於心理因素，或一個人的強與弱，部分患者患病是基於腦分泌失調，腦內的單胺類神經遞質失衡，包括血清素、多巴胺及去甲腎上腺素；其次與荷爾蒙有關，受甲狀腺素及皮質醇影響，尤其是產前產後的女士都更易患上抑鬱症。其他成因亦包括家族病史、童年時的不愉快經歷等。
最快24小時見效
藥物無效的情況下，患者需要接受其他治療改善症狀，「其中腦電盪治療(ECT)可幫助六至七成患者達到緩解，但由於患者接受治療時要留院及全身麻醉，接受程度不高，安全亦成疑；近十年開始有腦磁激治療(TMS)，每日透過電流發出的磁場刺激腦部，約六成患者可達致緩解，但患者未必可接受電擊的痛感，依從性也未必高。」
現時患者可考慮噴鼻式抗抑鬱劑，其效用與傳統治療相若，藥物專門針對谷胺酸，最快24小時見效，盡快減輕患者的輕生念頭。葉百然續指，「患者在頭一個月每周要噴兩次，第二個月則視乎反應，一般會減至一周一次，隨後每周或每兩周噴一次就可，比傳統方法更方便，或可提升患者的藥物依從性，有助改善症狀。」使用噴鼻式抗抑鬱劑時不用入院，一般會在診所有醫生監察下進行，以確保情緒及血壓沒有出現問題，觀察兩小時就可離開。