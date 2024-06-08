嚴重咳嗽、伴隨呼吸困難 以為新冠後遺症 一查竟是「哮喘急性發作」

胡耕寧醫生提醒，如果出現呼吸系統相關的症狀要及時就醫，接受專業的診斷和治療。

從事科技業的李小姐從小有哮喘病史，新冠確診後又出現嚴重咳嗽的情形，還伴有呼吸困難、喘鳴和胸悶的症狀，於是到醫院門診看診。藉由胸部X光、抽血和肺功能檢查，診斷為哮喘急性發作。經由一段時間的氣管舒張劑治療，呼吸道的症狀漸趨穩定。

出現呼吸系統疾病 應盡快就醫診治

新竹臺大分院生醫醫院竹北院區胸腔內科胡耕寧醫生表示，胸腔內科是一個專注於呼吸系統相關疾病的醫學領域，這些疾病包括慢性咳嗽、支氣管擴張症、肺炎、肺結核、哮喘、慢性阻塞性肺病、肺癌及間質性肺病等。許多人可能會在生活中遇到呼吸系統相關的健康問題，例如經常感到呼吸急促、胸部疼痛、咳嗽、喉嚨痛等症狀，建議大家不要焦慮，可呼吸系統科門診進行評估，並接受最妥適的治療。

另外，預防勝於治療，若有家族病史、長期吸煙習慣或長久暴露在污染、有毒物質的環境中，也建議可至呼吸系統科檢查，掌握自身的健康狀況。