嚴重膝關節「軟骨缺損」無法自行修復 了解治療方式不可輕視！

嚴重的膝關節軟骨缺損無法自行修復，可能會進一步惡化變成嚴重的退化性關節炎。

一般人每天膝蓋關節會伸直、彎曲活動大概1萬次。台安醫院指出，在關節鏡的檢查中大約有60%的病人有軟骨缺損，主要是因外傷、退化性關節炎、骨壞死或解離性骨關節炎造成的。

嚴重的軟骨缺損是無法自行修復的，台安醫院表示，若不處理缺損面積就會愈來愈大，深度也會愈來愈深，可能會進一步惡化變成嚴重的退化性關節炎，甚至關節疼痛腫脹、行動不便等臨床症狀也會愈來愈嚴重。

軟骨缺損治療有「這些」 自體修補術怎麼選擇？

目前，輕度及中度的軟骨缺損可以打玻尿酸、高濃度血小板血漿(PRP)等進行治療。但是台安醫院提到，重度的軟骨缺損，一定要用軟骨細胞來修補，否則無法治愈，而目前治療重度軟骨缺損的方法，包含以下2種：

挖取自體軟骨到實驗室增生10倍左右的細胞數再回補，細胞的數目有受到限制，所以治療上會受到限制。

挖取自己的軟骨及硬骨來做馬賽克鑲嵌術。

不過，以上這兩種使用自體軟骨的修補術，就如同挖東牆補西牆，對自己的膝關節會有傷害，而且能取用的軟骨細胞數目也很有限。

台安醫院表示，以美國MACI技術，每平方公分的缺損需要1.6x106的細胞數來修補，這個數目大約是正常軟骨數目的16倍，所以要挖取自己16平方公分的軟骨才能修補1平方公分的缺損，臨床上當然會受到限制。

所以美國的先進技術，是將挖取的軟骨拿到實驗室進行繁殖，大約放大10倍後再回補原來缺損，這樣的話挖取1.6平方公分的軟骨，就能修補大約1平方公分的軟骨缺損。