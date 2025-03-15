垂肩可以令人頸梗膊痛 30秒自測有冇垂肩問題

經常聽健身朋友講不要「聳肩」，會容易肌肉繃緊導致肩頸痛，但原來垂肩都一樣會！如果無視問題，除了經常頭痛、瞓捩頸，也會影響肩胛骨活動，最後引致肩夾擊，引起肌肉損傷、無力。

2 招簡單觀察垂肩 如果你經常頸梗膊痛，按摩也無甚效果，不妨測試一下有沒有垂肩問題，方法很簡單： 照 鏡觀察，肩膊有否愈往外愈下垂，肩膊斜度與水平線的夾角大於20度； 從側看，頸有否特別長。 如果兩者都有，加上經常頸梗膊痛，便屬垂肩問題。

可致嚴重後果 垂肩時，會將上斜方肌和肩胛提肌兩組肌肉拉長，而肌肉拉長時很難發力；當肌肉難發力，肌肉另一端的頭部容易住前伸，後方肌肉要更大力去拉住，導致頭痛、肩頸痛。另一方面，垂肩會使肩關節活動範圍減少，手舉不高，當要舉手時，就會出現拱腰、側彎、聳肩等代償動作，若以這狀態做運動，就會引起一連串傷害，例如肩夾擊、肌腱鈣化等。

聳肩訓練

3 個訓練改善問題 要改善垂肩，可透過以下運動達成。 聳肩訓練 雙腳約肩闊站好，雙手放身體兩邊，打開約 30 度，較易啟動上斜方肌。 肩膊慢慢聳起靠近耳朵，於最高點停 3 秒，再慢慢放下來。留意肩膊直上直落，勿往前聳。

橡筋帶舉手訓練

橡筋帶舉手訓練 雙腳約肩闊，前後腳站穩，後腳踩住 橡筋帶的一邊，另一端則用同邊手，從頭後捉住。手肘打開約30度。 穩定核心，脊椎中立位，避免拱腰，手發力向上舉直，手肘保持原來位置。 做 12 次為一組，做 3 組。換邊再做。橡筋帶不夠長的話，可坐在椅子上做，坐住橡筋帶的一端。

肩胛骨前舉

肩胛骨前舉 動作與訓練前三角肌的平前舉相似，手持啞鈴，雙腳約肩闊 站直。 手肘保持伸直，雙手向斜前方向上提起，手臂水平位置時雙手夾角約 120 度，而向上提起至 150 度，訓練前鋸肌。 做 12 次為一組，做 3 組。 另外亦可做其他前鋸肌訓練，可參考：蝴蝶肩、天使之翼實為翼狀肩胛 改善靠3個動作。