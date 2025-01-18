蝴蝶肩、天使之翼實為翼狀肩胛 改善靠3個動作

雖然有不少女士對於背後「天使之翼」趨之若鶩，但性感誘人背後其實是「翼狀肩胛」。平時生活上影響好像不大，而事實上翼狀肩胛會影響肩關節靈活性，例如手臂難以向上舉直等，當做其他運動時亦容易引致肩膊受傷。由於翼狀肩胛成因多為姿勢不良導致前鋸肌與胸小肌的肌力不平衡，我們需要強化前鋸肌，放鬆胸小肌，讓肩胛骨回到理想位置。