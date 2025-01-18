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健康
2025-01-18 11:30:02

蝴蝶肩、天使之翼實為翼狀肩胛 改善靠3個動作

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蝴蝶肩、天使之翼實為翼狀肩胛 改善靠3個動作

蝴蝶肩、天使之翼實為翼狀肩胛 改善靠3個動作

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雖然有不少女士對於背後「天使之翼」趨之若鶩，但性感誘人背後其實是「翼狀肩胛」。平時生活上影響好像不大，而事實上翼狀肩胛會影響肩關節靈活性，例如手臂難以向上舉直等，當做其他運動時亦容易引致肩膊受傷。由於翼狀肩胛成因多為姿勢不良導致前鋸肌與胸小肌的肌力不平衡，我們需要強化前鋸肌，放鬆胸小肌，讓肩胛骨回到理想位置。

放鬆胸小肌

  1. 找出胸小肌，約位於鎖骨外側1/3位置，對落2至3厘米，便是胸小肌。
  2. 利用拇指關節按壓，每邊30秒，做2組。
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利用拇指關節按壓胸小肌，可助其放鬆。

利用拇指關節按壓胸小肌，可助其放鬆。

脆姿肩胛前推

  1. 四足跪立，手臂伸直撐住地面，手臂和大腿與地面垂直，收緊核心肌群。
  2. 雙手用力往下推，讓身體遠離地面，背部慢慢拱起。
  3. 然後慢慢放鬆，讓身體回到起始位置。
  4. 用力推時呼氣，放鬆時吸氣。3組，每組做10下。每組最後一下可在推盡時保持不動30秒，讓前鋸肌持續發力，才慢慢放鬆。
脆姿肩胛前推

脆姿肩胛前推

屈肘撐牆上移

  1. 面牆站立，離開1.5步距離，彎曲手肘撐在牆上，身體保持一直線，收緊核心肌肉。
  2. 用力將手肘向前推，讓身體微微離開牆壁，背部微拱。
  3. 手臂維持向前推的力量，手肘慢慢向上爬至最高。然後又慢慢向下爬到起始位置。可加入彈力帶(如圖)增加難度。
  4. 來回10次為一組，做3組。
屈肘撐牆上移

屈肘撐牆上移

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