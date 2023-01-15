増強免疫力｜天冷就想吃 營養師：多攝取這些食物提升免疫力

趙美玲營養師提醒，蒜頭跟洋蔥皆屬於較辛辣的食材，建議酌量使用以避免造成腸胃道不適。

天氣一冷就喜歡吃熱呼呼的食物，尤其是氣溫驟降時，飢餓感更容易提前來敲門，火鍋、薑母鴨、麻油雞、麻辣火鍋、中藥進補等更不可少，再加上現代人工作忙碌，飲食習慣改變，多肉少蔬果少纖維及活動量小，常常一個冬季過完後體重也上升不少！

冬季同時也是流感的高峰期，是流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，症狀較一般感冒嚴重，容易出現全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作來得較突然，痊愈所需時間也較一般感冒長。

菇菌類富含多醣體 提升免疫增加消化

高雄市立聯合醫院營養室趙美玲營養師分享，飲食中可選擇含有蛋白質、維生素、礦物質、膳食纖維以及多醣體的菇菌類；多醣體可促進免疫系統、提高人體免疫能力，如：香菇、金針菇、秀珍菇、杏鮑菇、雪白菇等，膳食纖維可減緩消化速度、增加飽足感、促進腸胃蠕動、預防便秘。

蔬菜方面，增加攝取含有維生素A、C、E、β胡蘿蔔素、礦物質與膳食纖維等的食物，都有助於保護體內細胞、減少自由基傷害，如：紅蘿蔔、花椰菜、菠菜、甜椒等。