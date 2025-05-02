壓力大脫髮竟是梅毒！醫生：這三類脫髮最常見

有脫髮困擾的人應及早檢查，找出真正病因，才有機會重拾濃密髮量，恢復自信。

一名三十多歲的男性主管因工作壓力大，頭髮在數月內逐漸稀疏，撥髮時常掉落。他因父親有禿頭而擔心是雄性禿前來求診。然而，澄清醫院皮膚科柯偉立主任檢查發現其脫髮型態非典型雄性禿，進一步詢問得知患者身上出現不癢的紅疹，高度懷疑是二期梅毒的皮膚與頭髮表現。經抽血證實感染梅毒後，患者接受完整治療，3個月後覆診追蹤，紅疹已消失，頭髮也恢復濃密。

脫髮求診增！釐清病因是關鍵

面對生活壓力，不少人飽受脫髮困擾。柯偉立主任說明，雄性禿、休止期脫髮及斑禿是門診最常見的脫髮類型。雄性禿常表現為髮線後退、局部或整體髮量減少、髮質變細，且脫髮速度緩慢，多由親友或髮型設計師率先察覺。雖是遺傳所致，壓力卻會加速其表現與惡化。壓力也是引起休止期脫髮與斑禿的主要原因。休止期脫髮脫髮速度快，患者容易察覺；典型斑禿是頭皮出現圓形禿塊，廣泛型斑禿的脫髮表現則類似休止期脫髮。

除了這3種常見類型，其他原因也可能導致脫髮，如前述案例即為梅毒引起。柯偉立主任指出，有時患者可能同時存在兩種以上的脫髮問題。