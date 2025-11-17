壓力愈大 望落愈老！醫生教1招保持青春外貌

很多人也會擔心變老，並會加大保養力度，以免自己容顏老去。不過，有醫生指出，原來真正讓人衰老影響外貌的不是年齡，而是壓力。醫生拆解原因，並教大家保持青春外貌的方法。
壓力愈大 望落愈老！
代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，壓力和荷爾蒙對於外貌的影響是一個引人關注的話題。以下是一些主要因素，解釋為甚麼壓力和荷爾蒙會讓我們「看起來比實際年齡老」：
1. 荷爾蒙的失控
- 甲狀腺荷爾蒙：隨年齡增長，T3和T4的製造效率下降，導致新陳代謝變慢。這是身體在節能，而非退化。
- 雌激素：女性更年期後，雌激素的角色轉變，開始影響骨骼、腦部和血管的健康，這種轉變是重整而非崩壞。
- 皮質醇：壓力荷爾蒙在40歲後變得更加敏感，長期的壓力會影響體重、心情與睡眠。
2. 壓力的持續性
長期的壓力狀態如長期繃緊、沒睡好、情緒焦慮，導致皮質醇持續升高，這不僅會影響情緒，還會導致生理方面的問題，如：
- 血糖上升；
- 肌肉流失；
- 膠原蛋白分解。
3. 細胞老化
- 根據美國加州大學舊金山分校的研究，慢性壓力會導致端粒縮短，這象徵著細胞老化速度加快。某些壓力高的女性的細胞年齡可能會提前兩年以上。
1招保持青春外貌
陳醫生指，如果想避免老化，需注射生活節奏的重要性。建議練習慢生活，優化生活方式，包括充分睡眠、穩定飲食和情緒的正確宣洩，能夠有效管理內部壓力，使外貌保持青春。外貌是內在健康的反映，平衡的荷爾蒙狀態會有助於提升整體外觀。