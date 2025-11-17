壓力愈大 望落愈老！醫生教1招保持青春外貌

很多人也會擔心變老，並會加大保養力度，以免自己容顏老去。不過，有醫生指出，原來真正讓人衰老影響外貌的不是年齡，而是壓力。醫生拆解原因，並教大家保持青春外貌的方法。

壓力愈大 望落愈老！

代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，壓力和荷爾蒙對於外貌的影響是一個引人關注的話題。以下是一些主要因素，解釋為甚麼壓力和荷爾蒙會讓我們「看起來比實際年齡老」：

1. 荷爾蒙的失控

甲狀腺荷爾蒙：隨年齡增長，T3和T4的製造效率下降，導致新陳代謝變慢。這是身體在節能，而非退化。

雌激素：女性更年期後，雌激素的角色轉變，開始影響骨骼、腦部和血管的健康，這種轉變是重整而非崩壞。

皮質醇：壓力荷爾蒙在40歲後變得更加敏感，長期的壓力會影響體重、心情與睡眠。

2. 壓力的持續性

長期的壓力狀態如長期繃緊、沒睡好、情緒焦慮，導致皮質醇持續升高，這不僅會影響情緒，還會導致生理方面的問題，如：

血糖上升；

肌肉流失；

膠原蛋白分解。

3. 細胞老化