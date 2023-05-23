壓力、咖啡因攝取、肥胖引發「雌激素強勢」 5貼士避免女性健康受威脅！

現代人生活壓力大，經常處於高壓緊繃的情緒中，女性體內可生成性荷爾蒙的黃體素，多被用來合成壓力荷爾蒙(皮質醇)，由於壓力荷爾蒙和性荷爾蒙是競爭的關係，此時性荷爾蒙相對不足的女性，常會因此感到疲憊感，並產生「雌激素強勢」。

如果又靠咖啡、提神飲料等含有咖啡因的飲料來提振精神，反而會提高體內皮質醇，因此掉進惡性循環中。而壓力性肥胖再加上錯誤的減肥方式，可能也會擾亂女性體內的荷爾蒙平衡。美兆健康管理機構提供5個貼士，幫助女性不再受雌激素強勢威脅。

壓力、肥胖惡性循環 黃體素、雌激素失衡

面對壓力時，體內會利用黃體素合成壓力荷爾蒙(皮質醇)來應對，但若長期處於壓力之下，會造成黃體素過低、性荷爾蒙不足，讓女性感到虛累累。

美兆健康管理機構表示，此時如果喝咖啡、提神飲料等硬撐，咖啡因會提高體內皮質醇，確實可帶來短暫的提神效果，但高皮質醇又會降低黃體素並阻斷其受體結合的能力，最終掉入惡性循環的壓力漩渦。

而許多女性忙於工作，熬夜、作息不正常，導致生理期紊亂、壓力性肥胖等問題，也會讓體內荷爾蒙不平衡。尤其脂肪細胞會讓體內雌激素分泌增加，由於肥胖使體內脂肪細胞愈來愈多，雌激素在體內濃度就又更高了。

而錯誤的節食或是完全不攝取油脂等減肥方法，又會導致女性荷爾蒙的製造原料不足。體內呈現黃體素過低而雌激素太高，或是兩者分泌都在正常範圍內，但比例失衡的狀態，就被稱為「雌激素強勢」。