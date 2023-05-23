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健康
2023-05-23 13:30:00

壓力、咖啡因攝取、肥胖引發「雌激素強勢」 5貼士避免女性健康受威脅！

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咖啡

情緒壓力、經常熬夜、錯誤飲食、慢性發炎造成荷爾蒙失衡，再加上環境荷爾蒙(食品添加物、塑化劑等)易造成女性荷爾蒙不平衡。

現代人生活壓力大，經常處於高壓緊繃的情緒中，女性體內可生成性荷爾蒙的黃體素，多被用來合成壓力荷爾蒙(皮質醇)，由於壓力荷爾蒙和性荷爾蒙是競爭的關係，此時性荷爾蒙相對不足的女性，常會因此感到疲憊感，並產生「雌激素強勢」。

 

如果又靠咖啡、提神飲料等含有咖啡因的飲料來提振精神，反而會提高體內皮質醇，因此掉進惡性循環中。而壓力性肥胖再加上錯誤的減肥方式，可能也會擾亂女性體內的荷爾蒙平衡。美兆健康管理機構提供5個貼士，幫助女性不再受雌激素強勢威脅。

 

壓力、肥胖惡性循環 黃體素、雌激素失衡

面對壓力時，體內會利用黃體素合成壓力荷爾蒙(皮質醇)來應對，但若長期處於壓力之下，會造成黃體素過低、性荷爾蒙不足，讓女性感到虛累累。

美兆健康管理機構表示，此時如果喝咖啡、提神飲料等硬撐，咖啡因會提高體內皮質醇，確實可帶來短暫的提神效果，但高皮質醇又會降低黃體素並阻斷其受體結合的能力，最終掉入惡性循環的壓力漩渦。

而許多女性忙於工作，熬夜、作息不正常，導致生理期紊亂、壓力性肥胖等問題，也會讓體內荷爾蒙不平衡。尤其脂肪細胞會讓體內雌激素分泌增加，由於肥胖使體內脂肪細胞愈來愈多，雌激素在體內濃度就又更高了。

而錯誤的節食或是完全不攝取油脂等減肥方法，又會導致女性荷爾蒙的製造原料不足。體內呈現黃體素過低而雌激素太高，或是兩者分泌都在正常範圍內，但比例失衡的狀態，就被稱為「雌激素強勢」。

肥胖

壓力性肥胖也會讓體內荷爾蒙不平衡。尤其脂肪細胞會讓體內雌激素分泌增加，肥胖使體內脂肪細胞愈來愈多，雌激素在體內濃度就又更高了。

荷爾蒙失衡「雌激素強勢」 5招避免健康威脅

情緒壓力、經常熬夜、錯誤飲食、慢性發炎造成荷爾蒙失衡，再加上環境荷爾蒙(食品添加物、塑化劑等)假扮成真正的荷爾蒙，有如拿了假鑰匙大方開門走進家中，肝臟無法代謝出去、腸道又不好回收，造成雌激素過高。

美兆健康管理機構提供以下5個小撇步，幫助女性維持體內荷爾蒙平衡，不再讓雌激素強勢威脅健康，包含：

  1. 戒掉咖啡因、糖；
  2. 啟動紓壓生活、不熬夜，找到自己熱愛的運動；
  3. 選用健康抗壓食材、足夠的營養支持；
  4. 重視肝臟和腸道健康；
  5. 荷爾蒙健康評估，找到風險因素。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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