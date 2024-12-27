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健康
2024-12-27 11:30:26

壞膽固醇走！9個飲食貼士助你降膽固醇防冠心病

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心臟健康食物
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膽固醇過多、尤其是壞膽固醇過高，可能會誘發動脈粥樣硬化，帶來冠人病及中風等致命疾病威脅。不想膽固醇超標？大家可以試試9個飲食建議，幫助控制壞膽固醇水平，以及減低心血管病來襲的風險！

4種多吃建議

  • 增加攝取不飽和脂肪：深海魚如三文魚、鯖魚、堅果類、植物油等都可以提供不飽和脂肪，幫助提升好膽固醇，從而帶走更多壞膽固醇。
  • 增加攝取纖維：燕麥、藜麥、大麥、豆類、蘋果、柑橘類水果、糙米、及深綠色蔬菜等可提供豐富的纖維，有助促進腸道健康。
  • 多攝取植物固醇：植物固醇可阻斷膽固醇在腸道的吸收，幫助降低膽固醇，豆製品、堅果及植物油便是理想的來源。
  • 多吃Omega-3食物：Omega-3能降低三酸甘油酯，幫助減低心臟發炎風險。
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三文魚

三文魚既有不飽和脂肪，也有Omega-3，能降低三酸甘油酯，幫助減低心臟發炎風險。

5種不吃/少吃建議

  • 減少飽和脂肪攝取：肥肉、牛油、全脂奶製品、椰子油、棕櫚油等都要少碰，可以低脂或脫脂奶製品、瘦肉如雞胸肉、去皮魚肉等代替，並要避免油炸食物。
  • 避免反式脂肪：人造牛油、酥皮糕點、加工餅乾、速食等通常含有大量反式脂肪，攝取太多可令膽固醇失控。
  • 控制膽固醇攝取量：動物內臟、海鮮類如蝦、蟹等食物的膽固醇含量不低，過量食用隨時影響膽固醇水平。
  • 避免高糖食物：高糖會增加三酸甘油酯水平，可致血脂異常，所以最好少吃甜點、含糖飲料及精製糖。
  • 實行低鹽飲食：加工食物、罐頭及醃製食品都有不少鹽分，宜盡量少吃，烹調則可以天然香料代替鹽調味。

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