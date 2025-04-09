壽命愈長愈要逆齡攝取足夠Omega-3助降生理年齡抗衰老

隨著衛生條件、營養攝取及醫療技術進步，人的壽命也顯著延長，抗衰老的需求亦自然更為殷切。有研究發現，長者攝取足夠的Omega-3，能幫助減緩生理年齡，並降低與老化相關的健康風險。

該項由瑞士蘇黎世大學進行的研究，分析了2012至2014年間在歐洲五國推行的健康測試數據，當中涵蓋777名70歲以上、身體狀況正常的長者，他們分別接受每日補充維他命D、Omega-3及居家運動等干預措施，並以4種反映DNA甲基化狀況的表觀遺傳時鐘(PhenoAge、GrimAge、GrimAge2和DunedinPACE)來評估老化速度。

Omega-3助力大

結果顯示，單獨補充Omega-3可以減緩PhenoAge、GrimAge2及DunedinPACE等生理時鐘的老化速度，表明Omega-3可能具有延緩生物老化的效果。而進一步分析亦發現，Omega-3可以影響血液中一些與代謝和發炎反應相關的蛋白質，可能成為逆齡的潛在原因。

至於單是補充維他命D及進行簡易居家運動，對延緩生理時鐘的效果則不明顯，但若加入Omega-3時，則可以帶來明顯的加成效應。有關研究已於《Nature Aging》公布。