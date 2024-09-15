夏天太熱致食慾不振？　胃口差透露生活作息問題

你有因為夏日炎炎而變得食慾不振的經驗嗎？胃口不好頻繁發生除了會影響日常能量的攝取，還可能會削弱免疫系統，威脅身體健康狀況。除了溫度影響食慾外，根據《OpView社群口碑資料庫》的研究，以下亦有可能是導致你即使面對一桌珍饈佳餚亦不想進食的原因。
一，熱到沒胃口
天氣因素和食慾息息相關。尤其在夏天，飆高的氣溫會令人減少活動；活動量少了，因為需要吸取熱量而產生的飢餓感也自然會減小。建議天氣熱到沒胃口的時候可以選擇「清爽、酸、或涼拌」的食物幫助開胃。
二，壓力太大
情緒緊繃也會影響食慾；尤其壓力太大的時候。另外，過度緊張、焦慮和憂鬱亦會導致胃口不佳。遇到負面情緒時，不妨嘗試伸展放鬆或配合Omega-3脂肪酸、維生素B等保健食品調整。
三，生活和飲食習慣
現代人工作忙碌，經常會忽視飲食定時的重要性。加上互聯網的發明導致很多人養成了熬夜看手機、吃宵夜的習慣。另外，現在的飲食講求快速、好吃；高油、高糖、重口味等是常見於食物的特徵。綜合以上，長期下來會增加身體負擔、造成消化功能異常，進而影響到食慾。
「食慾不振」的成因有多種，小則和生活、情緒影響有關，大則有可能是被身體疾病影響！若你經常受胃口不佳困擾，不妨參考以上並嘗試改善。如果狀況遲遲未見好轉，就要尋求專業醫療協助！
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