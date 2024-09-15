夏天太熱致食慾不振？　胃口差透露生活作息問題

你有因為夏日炎炎而變得食慾不振的經驗嗎？胃口不好頻繁發生除了會影響日常能量的攝取，還可能會削弱免疫系統，威脅身體健康狀況。除了溫度影響食慾外，根據《OpView社群口碑資料庫》的研究，以下亦有可能是導致你即使面對一桌珍饈佳餚亦不想進食的原因。

一，熱到沒胃口

天氣因素和食慾息息相關。尤其在夏天，飆高的氣溫會令人減少活動；活動量少了，因為需要吸取熱量而產生的飢餓感也自然會減小。建議天氣熱到沒胃口的時候可以選擇「清爽、酸、或涼拌」的食物幫助開胃。